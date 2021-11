¿Qué sigue para “Canelo”?, ganar otros 150 millones de dólares

“Canelo” ha creado un imperio, empresa exitosa, negocio redondo. En sus más recientes cuatro peleas, Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, adversarios de media tabla para abajo, ganó bolsas que suman 125 millones de dólares.

De 2012, año que enfrentó a Shane Mosley, pelea en la que cobró 1.2 millones de dólares, a Caleb Plant, el campeón mundial súper mediano ha cobrado bolsas por 336.4 millones de dólares. Si a esta fortuna se le restó el pago de impuestos a Estados Unidos, “Canelo” llevó a su cuenta bancaria 201.8 millones de dólares. Ahora bien, si a su esquina le pagó el 30 por ciento, los Reynoso, Eddy y “Chepo”, se han repartido 60.5 millones de dólares.

Con 141.3 millones de dólares netos en bolsas ganadas por Álvarez, se le deben sumar pago por ver, taquilla y patrocinios, mínimo de las dos recientes peleas. Ante Plant, estas ganancias suponen un total de 100 millones de dólares. Habría que sumar el mismo concepto que arrojó su enfrentamiento con Saunders, alrededor de 20 millones de dólares. El jalisciense suma el gran total en ganancias de 261.3 millones de dólares.

Está claro que con estos números la ecuación no cambiará. El producto lo compran muy bien en Estados Unidos, no arriesgarán el negocio enfrentando a “Canelo” con un adversario en igualdad de condiciones. No es necesario. Como tampoco cabe la posibilidad de presentarlo en México, se correría con el riesgo de que no tenga el mismo poder de convocatoria como en Estados Unidos.

Ahora bien, hoy por hoy, no existen oponentes de primera línea para “Canelo”, son casi puros boxeadores de pacotilla, que firmarían el contrato por enfrentarlo para sacarse la lotería, y exponer su integridad. Salvo al mazatleco y peso semicompleto, Gilberto “Zurdo” Ramírez, no vemos a otro oponente de a de veras.

Para el jalisciense Oscar “Chololo” Larios, ex campeón mundial supergallo y pluma CMB, la carrera del campeón supermediano CMB, AMB, FIB, OMB, el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez “la han sabido llevar muy bien. Al principio le ponían a adversarios que iban de salida, no le ponían a rivales duros. ‘Canelo’ es un boxeador inteligente, rápido, es fuerte y aguanta”.

-“Chololo”, en 2009 comentó que “se me figura que están comprando los rivales a Pacquiao, es un boxeador que ha crecido mucho, se me hace fuerte, pero la verdad también se me hace una mentira que de peso pluma haya subido hasta welter contra Oscar de la Hoya, y nunca creí que a De la Hoya le fuera a ganar así de fácil. Juan Manuel Márquez le ganó a Pacquiao en la segunda pelea, y protegieron mucho a Pacquiao”, ¿observa alguna similitud en cómo fue llevada la carrera de Pacquiao con los triunfos de “Canelo”?

-A “Canelo” le hace falta meter más el acelerador en las peleas, no necesita hacer este tipo de pelas lentas, debe de ir por eso, debe hacer más espectáculo, por eso piensa la gente que las peleas están compradas o arregladas.

-¿Qué opina del boxeo en la actualidad?

- Hoy el boxeo está más arreglado, es más mercadotecnia. Antes se enfrentaban el clasificado número uno con el campeón mundial. Recuerdo que para ser campeón nacional estaba difícil, y quien se coronaba, casi casi era el campeón del mundo”.

Pablo de Jesús, de AFP, en la rueda de prensa después de la Manny Pacquiao-Miguel Cotto, recogió declaraciones de Floyd Mayweather papá: “El pequeño Floyd no debería aceptar esa pelea (contra Pacquiao), a menos que ...”, y con una sonrisa maliciosa (el señor Mayweather) dejó abierta la puerta a todo tipo de especulaciones.

“No es que tenga problemas para ganarle a Pacquiao. Él (Pacquiao) no se ha enfrentado a un gran boxeador todavía”, dijo Mayweather señor. “Díganme, es acaso boxear el que un maldito enano golpee a alguien que se le para enfrente a aguantar golpes sin defenderse?”, preguntó. “Eso es lo que vi en las peleas anteriores contra Óscar (De la Hoya) y (Ricky) Hatton, y ahora contra Cotto”, subrayó Mayweather padre. Y por ahí estaré atisbando.