¿Qué pasa con el Legislativo?

Realmente desconcierta y decepciona la actitud y posición del Poder Legislativo, que declararon que harían una iniciativa para reducir los 500 inútiles diputados que existen actualmente, de los cuales sobran cuando menos 200, igualmente que se iba a disminuir la cantidad de senadores y además que se cancelarían los diputados plurinominales y los senadores que no se llaman plurinominales, tienen otro apelativo que equivale a lo mismo.

Dijeron también que iban a proponer que se rebajara el apoyo económico de miles de millones de pesos que otorga el Gobierno federal a los partidos, pero hasta ahora ha sido puro bla, bla, bla, y no han seguido lo que propusieron, decepcionando una vez más a todo el pueblo, que su patrimonio se encarga de apoyar económicamente a los partidos a través de los impuestos que se tienen que pagar.

¿Qué pasa con los legisladores?, sólo le dieron al pueblo “atole con el dedo”. Ya es hora de que se definan señores legisladores, ciudadanos mexicanos, a hacer las iniciativas que prometieron y que hasta ahorita no han hecho nada, ha sido puro cuento.

Por otra parte, sigue la incertidumbre de la nominación de candidatos de los partidos y lo que ha sido una sorpresa es la inscripción de más de 40 independientes, que muchos de ellos no tienen la menor idea de lo que es la política y mucho menos experiencia; el único candidato independiente que realmente podría ser positivo y un buen presidente es el dr. Juan Ramón de la Fuente, como ya lo he dicho varias veces, pero con esa multitud de independientes que se inscribieron… además con la renuncia de Margarita Zavala inscribiéndose como candidata independiente, aunque se ve muy difícil que gane, sí le puede quitar algunos votos al Partido Acción Nacional y al Frente Ciudadano, que se verán en el resultado final.

En el recién creado Frente Ciudadano hay varios tiradores, Anaya es el que tiene más poder y está también Moreno Valle, que probablemente se quede en el camino y cuando se dé cuenta que no puede ser el candidato porque Anaya está casi asegurado, podría renunciar al Partido Acción Nacional y contender a través de un partido chico, quizá Nueva Alianza con el cual lleva buena relación. Esa actitud apoyaría al PRI y fortalecería a Andrés López, bajando la popularidad del Frente.

En el Partido Revolucionario Institucional aparecen cinco aspirantes: Osorio Chong, Narro, Nuño, de la Madrid y Meade, de los cuales como lo he comentado en otra ocasión, el mejor de todos es Meade, pero la candidatura puede estar entre Nuño y Meade, ellos dos tienen afinidad con De la Madrid; hablando de Narro, si no sale como candidato, es un hombre institucional que seguirá el camino adecuado; el que puede pelear si no lo eligen es Osorio Chong, es el que más ha invertido recursos para lograr la candidatura presidencial y quedaría frustrado si no la gana.

Como planteó Leo Zuckerman: “¿qué harán los perdedores cuando se confirmen los candidatos del PRI y del Frente, cómo reaccionarán?”

La turba de Andrés López, que está empujando con fuerza, no tendrá lo suficiente para que llegue a la Presidencia, porque los mexicanos ya lo conocemos, sabemos su esencia y cómo sería su comportamiento.

El mejor, lo vuelvo a repetir, sería Juan Ramón de la Fuente si se animara a lanzarse como candidato independiente, o que escogiera cualquier partido aunque fuera de los chicos; si no, José Antonio Meade, que es un gran político con experiencia, honesto, que ha trabajado en dos partidos, en el PAN con Calderón y en el PRI con Peña Nieto, y si el Frente fuera el ganador podría ser Anaya, que ha hecho esfuerzos para dominar al partido y tener el poder para quedarse con la candidatura del Frente, hasta su presencia en los medios en una conversación con Armand De Mestral, profesor emérito de MCG de Montreal Canadá, hablando perfecto francés, expresando los grandes beneficios económicos que tendría la región con el TLCAN.