Que para junio

Ricardo Maldonado Jr. dijo que los combates de boxeo regresarían a las arenas sin público a Ciudad de México a finales de mayo o inicios de junio. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, esta semana mencionó también la probabilidad de que el boxeo vuelva a los tinglados en escenarios sin público en junio. Bob Arum, de Top Rank, dijo a Boxingscene.com, que la cadena ESPN, transmitirá tres funciones en vivo también en junio, después de tres meses que no se monta boxeo en Estados Unidos, debido a la pandemia de COVID-19. Zanfer, la promotora con sede en Tijuana, que preside Fernando Beltrán, prendería las lámparas de un escenario en TV Azteca para presentar box el 6 de junio. El británico Eddie Hearn quiere presentar boxeo en julio en el jardín de su casa en Essex.

Posposiciones, después cancelaciones de peleas, y luego nuevos proyectos. Lo que más ha cimbrado al mundo del boxeo, es imaginar otro encuentro entre Mike Tyson y Evander Holyfield, ambos ex campeones Completos del orbe entrenando y acaparando los reflectores del globo, historiales desempolvados que han empequeñecido a los astros de la actualidad, han pasado a segundo término en el tránsito de las noticias de boxeo universal.

Holyfield ha sido directo, “sí, quiero pelear con Mike Tyson”, frase que parece ha terminado por confirmar lo que será un suceso para recaudar fondos y ayudar a quien lo necesite.

Bob Arum sigue cocinando a fuego lento a Vasyl Lomachenko, actual campeón mundial Ligero CMB, AMB y OMB. Lo quiere en su siguiente Manny Pacquiao, mina de oro. El presidente de la promotora Top Rank tiene listo a Teófimo López, campeón mundial Ligero FIB para pelea de unificación. Ganará Lomachenko. El proyecto es para septiembre con o sin público.

Y Nacho Beristáin volvió a la carga: “Creo que va a ser un poco difícil que él (‘Canelo’ Álvarez) termine siendo uno de los mejores peleadores de México. Es buen peleador, no hay duda. A mí en lo particular me es atractivo como boxea. Pero de que sea el mejor libra por libra no lo es ni lo va a ser. Creo que inteligentemente están evadiendo a algunos peleadores de peso Mediano que le pueden hacer daño y están cuidando su carrera porque están ganando mucho dinero y hasta cierto punto está bien. Pero yo pienso que no es el mejor”, dijo a Notifight.com.

Y por ahí estaré atisbando.