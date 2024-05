¿Qué miden las encuestas?

En menos de un mes serán las elecciones presidenciales en México y, desde el inicio de las campañas, la candidata oficial Claudia Sheinbaum ha contado con el apoyo descarado del presidente López Obrador. Todo por lo que alguna vez se quejó AMLO cuando era candidato, se le olvidó y se las ha estado aplicando a la oposición.

Una de esas herramientas de apoyo con las que cuenta la candidata oficial son la publicación de encuestas que la favorecen siempre y por mucho.

Esta estrategia tiene como objetivo provocar el desánimo entre los votantes de la oposición. Es la llamada estrategia de “este arroz ya se coció”.

Si la distancia es tan abrumadora, pues ni para qué ir a votar. Denle ya de una vez la banda presidencial y ahorrémonos los trámites.

Las encuestas son entonces, una herramienta más de propaganda.

Si la distancia entre Sheinbaum y Xóchitl es tan amplia, entonces ¿qué les preocupa al equipo morenista? Con una distancia de 3 a 1 en las encuestas que presume Morena, el domingo 2 de junio va a ser una masacre para la oposición y Sheinbaum no solo va a ganar las elecciones, sino que se llevará muchos más votos que los que tuvo López Obrador en 2018.

Se llevaría la totalidad del Congreso. Carro completo como en los buenos tiempos del PRI de los años 70 ́s.

Pero si observa bien, no pareciera que en Morena tengan la tranquilidad de un 3 a 1, sino más bien la preocupación de una elección mucho más cerrada.

Mire, el sitio Oráculus.mx presenta un promedio nacional de encuestas. En mayo los números están así: Claudia Sheinbaum, 57 por ciento; Xóchitl Gálvez, 35 por ciento y Jorge Álvarez Máynez, 9 por ciento. El diario español El País le da a Sheinbaum 60 por ciento, 33 a Xóchitl y 7 a Máynez.

Con esos números, no parecería que hay mucho que pensar: la próxima presidenta de México será la candidata de AMLO, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, deles un vistazo a las notas metodológicas de las encuestas y vea que presentan un par de datos interesantes: la tasa de rechazo y la tasa de no respuesta.

La tasa de rechazo es el porcentaje de encuestados que se negaron a contestar. Es decir, el encuestador les llamó o tocó a su puerta y de plano no quisieron ser molestados. Por otro lado, la tasa de no respuesta se refiere a la cantidad de personas que sí abrieron la puerta, pero que ya al final, no quisieron revelar por quien votarían.

Ojo, esto es diferente a la tasa de indecisos. Personas que expresaron que no saben o que aún no han decidido.

Agárrese: la tasa de rechazo en las encuestas del diario Reforma está en el 47 por ciento. Es decir, 1 de cada 2 ciudadanos a quienes se le buscó para la encuesta, prefirieron mandarlos por un tubo. Y la tasa de no respuesta, anda por el 20 por ciento.

El País reporta una tasa de rechazo del 36 por ciento. Pero una tasa de intentos del 57 por ciento.

Es decir, solo uno de cada 2 ciudadanos está atendiendo estos ejercicios.

Pregunta: si la encuesta tiene una tasa de rechazo del 50 por ciento. Entonces ¿qué es lo que están midiendo?

Esa es la razón por la que las encuestas en varios lugares, como Argentina o las del Brexit, fallaron miserablemente.

Existe una amplia proporción de la población, que no está revelando por quién piensa votar. Los números que se presentan, apenas si captan las intenciones de voto de la mitad de las personas.

Usted no deje de salir a votar. Lleve a su familia. Participe. No sea irresponsable. Este arroz no se ha cocido. Se cocerá hasta el domingo 2 de junio.