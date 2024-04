Que Biden le llamó a AMLO para “charlar”

Hace poco más de tres semanas -5 de abril- Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos -durante un encuentro con medios estadounidenses- elogió el control migratorio mexicano como uno de los factores que han contribuido a una caída significativa en los cruces de migrantes en la frontera. Incluso la organización no gubernamental WOLA (Oficina de Washington para América Latina) reportó que “esta es la segunda vez, en los 25 años para los que tenemos datos, que la inmigración disminuye de manera inusual”.

Mayorkas estuvo en Palacio Nacional en enero pasado y después de la “visita de cortesía” medios en Chihuahua y Sonora reportaron “inusuales” operativos para detectar a migrantes que tenían como destino la frontera estadounidense y de ahí la disminución de personas arribando a la línea divisoria de ambos países para solicitar asilo o en un intento por cruzar de manera ilegal.

Por todo lo anterior, la “conversación” telefónica entre Joe Biden y López Obrador el domingo pasado, donde supuestamente se “gestionaron” esfuerzos para “fortalecer la eficiencia operativa” en la frontera, según dijo AMLO ayer en la mañanera, posiblemente tuvo otro motivo, más que el de “charlar... hablamos periódicamente, yo lo busco, él me busca”. De acuerdo a las dos versiones gubernamentales, ambos mandatarios ordenaron a sus asistentes de seguridad nacional implementar “inmediatamente” medidas concretas para continuar evitando la llegada masiva de migrantes. Sin embargo, la llamada desde Washington a AMLO pudo haber tenido como origen los comentarios que a media semana el inquilino de Palacio hizo con motivo de un reporte de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado.

En el documento norteamericano se destaca que durante el 2023 de la administración López Obrador “no hay avances en derechos humanos”, lo que provocó una airada respuesta con señalamientos muy directos y amenazadores desde Palacio Nacional. “Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace, cuando menos, dos siglos... No solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fueran el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos, esa es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo, esa es la historia de los pueblos de América Latina”. Dijo además López Obrador que el informe era “muy superficial, muy irresponsable y una tomadura de pelo”, porque no se aportan pruebas de lo que el informe detalla.

Así que, la llamada supuestamente para “fortalecer la eficiencia operativa” de los sistemas de desplazamiento de migrantes que con estadísticas está funcionando muy bien, solo fue un pretexto, ya seguramente Biden le ha de ver “preguntado” sobre las “elogiosas” afirmaciones de la semana anterior al gobierno estadounidense. En todo caso, aparentemente la “charla” resultaría ser más bien un “extrañamiento” que una llamada de cortesía o de coordinación de trabajo.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

