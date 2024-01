Próximas elecciones con grave riesgo de violencia

¿Será otro de los planes del Gobierno Federal apostar por si no logran el triunfo el anular las elecciones por la violencia en los comicios?

Estamos viendo la inseguridad vergonzosa del país, aunque el Gobierno actual diga lo contrario y vemos el riesgo que corren las personas que están participando en la actividad electoral y política, pero no solo ellos sino también todos los ciudadanos que ejerceremos nuestro derecho de votar el día de la elección, ya que la delincuencia organizada no solo amenaza a candidatos sino a ciudadanos al momento de estar emitiendo su voto.

Necesitamos que nuestras autoridades se pongan las pilas y nos den a conocer las estrategias que tomarán durante el proceso electoral, pero nos encontramos con unas instituciones de seguridad que se han debilitado durante este sexenio, lo cual es un alto riesgo para los actores políticos en su integridad, estamos iniciando el proceso electoral y ya en las precampañas sumamos asesinatos y secuestros sobre todo en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos, Guanajuato y Estado de México, lo que ha quedado en completa impunidad, ya que ni siquiera se investigan esos delitos, pues al decir que éstos provienen de la delincuencia organizada el Estado termina por quitarse la responsabilidad.

Por todo lo anterior se prevé complicado el clima electoral de este año pues podría presentarse la violencia electoral en todo el país y creo que es responsabilidad de todos, el que tratemos de lograr unas elecciones dentro de las instituciones y limpias, por lo que debe de haber una gran coordinación entre la Federación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y un gran respeto al INE.

El crimen organizado se ha apoderado de gran parte del territorio nacional y tratará de lograr una mayor penetración este año electoral, pero en Palacio Nacional solo vemos que le quitan importancia y hasta risa les da; nos han dicho mucho que estas elecciones serán las más grandes de nuestra historia, razón de más para cuidarlas, evitar la intervención de la delincuencia y garantizar la seguridad de las elecciones.

La estrategia fallida que ha tenido el Gobierno de López con su ridícula tesis de enfrentar los problemas con abrazos no balazos, en este sexenio se han sumado más muertos que en los dos sexenios anteriores, pero López se sigue riendo y echándole la culpa a todos, no reconoce nunca sus errores ya que cree que levantándose temprano a revisar los números que le presentan ya está resuelto el problema, pero vemos ciudades con toque de queda, en donde se escuchan tiroteos a diario, y que sus habitantes están aprendiendo a convivir con delincuentes, y el cinismo de la Secretaría de Seguridad que nos dice que todo está mejorando y que la preocupación de los mexicanos no es la seguridad y en Palacio López cree que todo es maravilloso.

A la candidata de Morena Claudia Sheinbaum vemos que en toda su precampaña va diciendo y repitiendo lo mismo de López, que todo está muy bien y que debemos seguir así para continuar con la transformación. ¿De verdad queremos que todo siga igual y mantenernos en esta corrupción, ignorancia e inseguridad en la que estamos?, lo vemos en Guerrero tomado por la delincuencia, no importando que tenga a la Guardia Nacional y al Ejército metido en el Estado, pero no viendo la seguridad de sus habitantes, sino repartiendo despensas, recogiendo basura y limpiando calles, haciendo todo menos lo que deben de hacer, después del Otis volvieron a aparecer los delincuentes a retomar sus posiciones apoderándose del Estado, cobrando derecho de piso por todo y disputándose el botín político que representan las próximas elecciones, pero qué podemos esperar de ese pobre Estado en donde tienen como Gobernadora a Evelyn Salgado cuyo único mérito fue el ser hija de Salgado Macedonio.

Actualmente no vemos condiciones para celebrar unas elecciones pacíficas y apegadas a las leyes electorales, vemos que varios partidos no registrarán candidatos en los municipios en donde no haya condiciones de seguridad para ellos y los comicios.

Unidos podremos llevar a buen término estas elecciones.