Provocación innecesaria

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acudió a los medios para provocar a Donald Trump a tomar medidas peligrosas en cuanto a su relación con Irán y el tratado vigente. Netanyahu conoce la facilidad con la que el presidente de los Estados Unidos toma decisiones bajo la influencia de lo que observa en el televisor y los alegatos que declaró pueden tener consecuencias en el corto plazo, ya que Estados Unidos necesita certificar el tratado el próximo 12 de mayo.

Netanyahu argumentó durante su presentación que nueva inteligencia recabada por sus expertos muestra que Irán mintió sobre el haber tenido armas nucleares en el pasado y también que no están cumpliendo con los objetivos prometidos en 2015. El primer ministro dijo que “el tratado de Irán está basado en mentiras” y agregó: “El tratado actual le da un camino despejado para amasar un arsenal atómico”.

El problema de comentarios inflamatorios como estos son los alcances y sus razones. Israel sabe que esta narrativa acapara la atención del presidente y sin la inteligencia necesaria, la información puede tener motivos alternativos. Israel siempre ha tenido rivalidad con Irán y el discurso de Netanyahu viene después de que Irán desplegara miles de soldados iraníes a Siria. Israel se ha negado a toda costa a que Irán logre establecer una base naval en Siria.

Trump no ha cesado en su campaña por terminar el tratado, describiéndolo como la peor negociación de la historia

Donald Trump no ha cesado en su campaña por terminar el tratado, describiéndolo como la peor negociación de la historia. Tampoco ayuda que fue Barack Obama quien secara la tinta en el documento. Esta administración no ha sido tímida en su búsqueda por eliminar la huella de presidente número cuarenta y cuatro de los Estados Unidos. Es peligroso que los mensajes en contra del tratado encuentren espacio y resonancia, no sabemos cómo puede reaccionar la administración actual. Si se tiene que actualizar el tratado, espero que Donald Trump aprecie el consejo de Emmanuel Macron y se cerciore de tener la información necesaria y fidedigna.

Preguntas y comentarios dossierinformador@gmail.com