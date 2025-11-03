Cambios en el Congreso

Inicia la semana con una nueva integración en el Poder Legislativo de Jalisco, en donde Movimiento Ciudadano quedó fuera del control de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Por una parte, el panista Julio César Hurtado quedó al frente de la primera, mientras que la priista Cuquis Camarena tomó las riendas de la segunda. ¿Qué está en juego? No es poca cosa.

De entrada, iniciará el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto para el siguiente año, la reforma judicial, así como las elecciones del nuevo auditor superior (suena que el actual, Jorge Ortiz, será reelecto) y el fiscal Anticorrupción.

Por lo pronto, dicen en los pasillos del Congreso que Cuquis Camarena llegó con una misión: lograr acuerdos. Tantos, que ya prometió escucharlo todo: desde los suspiros de Morena hasta los silencios de MC. Su lema de batalla parece ser “hagamos política”. Con discurso de paz y espíritu de mediadora, quiere unir a todos.

¡Ya veremos!

***

La semana pasada concluyeron las mesas de trabajo para conocer las propuestas de la población en general y elegir los mejores proyectos para mejorar la vialidad en el Sur de la metrópoli, sobre todo en López Mateos.

Y nos cuentan que durante los foros llamó la atención la presencia de una funcionaria: Isaura Amador. ¿La recuerdan? Fue alcaldesa interina de Zapopan en la pasada administración de Juan José Frangie.

Dicen que preocupó su presencia a muchos políticos que tienen aspiraciones en el 2027, porque acudió en representación de Zapopan y Frangie. ¿Algún mensaje? ¡Calma!

Nos precisan que su participación en los foros es porque Isaura es la coordinadora de Cercanía Ciudadana, una dependencia que trabaja para llevar los servicios y programas del Ayuntamiento hasta la casa de los zapopanos; es decir, tiene a su cargo la relación territorial con todas las organizaciones vecinales y condominios del municipio. Por eso su presencia en los foros.

Así que, por lo pronto: ¡No sean mal pensados y, sobre todo, mal pensadas! ¿O qué?

***



Nos cuentan que en Jalisco se levanta una “nueva ola naranja” que promete pintar el Estado en 2027. Mirza Flores, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, anda en modo surfista político, montada en la cresta de entusiasmo de sus comisiones municipales recién estrenadas. Dicen que su misión es consolidar el 56.17% de los jaliscienses ya gobernados por el partido, pero ahora con más juventud, más energía y -por supuesto- más selfies.

Entre Acatic, La Chona y Villa Hidalgo, la consigna parece clara: sumar experiencia, frescura y un toque de “influencer público” para llegar con todo rumbo al 2027.

Mirza asegura que esta ola no se va a desinflar, aunque algunos malpensados ya preparan sus flotadores por si la marea política cambia de color antes de llegar a la playa electoral.

En la agenda, se proyecta que cerrará el mes con 30 comisiones municipales más, formalmente instaladas.