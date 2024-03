Prohibido hacer campaña...

Las campañas electorales siguen su trayectoria y, aunque las autoridades tratan de minimizarlas, el impacto del crimen organizado está siendo más que considerable. Por eso en algunos equipos políticos hablan de un proceso electoral inédito por la presencia de las bandas criminales.

Nos platican que en municipios de la Zona Norte de Jalisco, por ejemplo en Mezquitic, los candidatos a las Presidencias Municipales tienen que pedir permiso a los delincuentes. No es broma. Para reunirse con simpatizantes o visitar comunidades que deben pedir piso al crimen organizado.

Obviamente, el asunto no está como para “ponerse delicados”, así que los equipos de trabajo se concentran en reuniones y visitas con simpatizantes sólo cuando el calendario lo “permite”.

Como dice el clásico: ¿Y la autoridad, apá?



* * *



¿Será que las campañas electorales despiertan pasiones que estaban escondidas?

Lo decimos porque no solamente los candidatos a los cargos públicos están haciendo recorridos, mandando fotos y videos en las redes sociales, sino que también hay otros personajes que están levantando la mano para recordar que en su corazoncito tienen sueños que no han abandonado, como el ex vicerrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Gutiérrez Padilla (¡ya llovió!), que desde hace días está enviando mensajes.

Anuncia que se hará presente para buscar el máximo cargo universitario.

Soñar no cuesta nada. ¿O qué?

Por cierto, ¿alguien recuerda si ya cobró el laudo millonario contra la UdeG?



* * *



Se armó la polémica en la elección de Puerto Vallarta. Resulta que Movimiento Ciudadano está reportando que el “Gobierno de Morena” tiene temor de perder “el negocio” en el que han convertido a la administración municipal.

Y eso se demuestra porque presuntamente se está negando la constancia de la residencia a Ramón Demetrio Guerrero, quien aspira a la alcaldía por parte de los naranjas.

Desde el partido estatal emecista exigen al presidente municipal, “El profe” Michel, que saque las manos del proceso electoral. Pero cuentan que éste ni los pela.

¡Y eso que todavía no inician las campañas!