Procedimiento positivo, atrevido y peligroso

Dentro del conjunto de su variedad de ocurrencias, proposiciones y promesas, Andrés López ahora está ejecutando la estrategia para acabar con la corrupción de los huachicoles, que tuvo que ser combinada con Pemex, porque si no fueran algunos técnicos expertos los que extraen la gasolina de los ductos, sería un gran peligro y seguramente varias explosiones.

Es realmente asombroso que, como lo mencionó él en un discurso de las 7 de la mañana, de las mil pipas que se robaban diario ahora sólo se robaron 27; para que hubieran robado mil pipas tiene que haber todo un regimiento de pillos y técnicos especializados que seguramente pertenecen a Pemex y según las estadísticas esto equivale a 70 mil MDP al año en pérdidas, incluyendo los transportes de gasolina llenos de líquido robado; no cabe duda que es una gran mafia perfectamente organizada.

Que el Presidente se haya atrevido a hacer este procedimiento positivo se convierte en un gran peligro para él, porque es lógico que entre huachicoles y técnicos cómplices en esa mafia, obtienen grandes utilidades y, por supuesto, son muy peligrosos para actuar en contra de ese atrevido procedimiento.

Este hecho huachicolero sin duda alguna por causa de Pemex, provocó la gran tragedia del 22 de abril de 1992 que sucedió en Guadalajara.

Naturalmente que este procedimiento trae consecuencias lamentables para toda la población que utiliza gasolina, pero como mexicanos debemos apoyar y cuidar al Presidente al tomar esas incómodas y peligrosas pero necesarias disposiciones; esperemos que sea temporal, porque es en beneficio de México. López Obrador debe aceptar que tiene que estar muy bien protegido, pues está en contra de una gran mafia “corporativa” mezclada con cientos de personajes profesionales e influyentes.

Por otra parte ¿por qué no exhiben y detienen a los culpables de una vez?

Otro tema

Hace días nuestro gobernador Enrique Alfaro hizo una reunión con la mayoría de empresarios y se confirmó el apoyo total al gobernador por parte del sector empresarial y el pueblo de Jalisco. En esa importante reunión se trató el problema de la terminación de la Línea 3 que está realizando la SCT, la cual informó y aceptó que no tienen el dinero para terminarla, que les faltan tres mil MDP para concluir este importante medio de transportación masiva que es el Metro de Guadalajara; esto va en contra de lo que el Presidente Andrés López prometió a Jalisco.

También la SCT tiene la obligación de cumplir el compromiso de arreglar las calles y la infraestructura urbana afectadas por los trabajos y además hacerse responsable de pagar el costo de ese tema por la gerencia de la obra, porque el Estado ya pagó 800 MDP por ese concepto.

Es necesario que de inmediato se analicen las obras de la Línea 3 con personal de la SCT

También recordemos que López Obrador prometió apoyar en la elaboración de la Línea 4 hacia Tlajomulco, además es necesario que de inmediato se analicen las obras de la Línea 3 con personal de la SCT, para conocer puntualmente y validar algunos puntos que la Federación no tiene información precisa.

Enrique Alfaro expresó muy claramente que no tiene nada en contra del Presidente y que no quiere tener ningún problema para Jalisco.

Se ratificó que todo el sector empresarial está apoyando y seguirá apoyando al Gobierno del Estado en las iniciativas justas y lógicas del gobernador de Jalisco, siguiendo y cumpliendo el Pacto Federal con Jalisco, sin que le rebajen el presupuesto. El sector empresarial participará más de cerca a través del Consejo Consultivo para la consolidación de Jalisco, que se constituyó y que preside el brillante empresario Lic. César de Anda.

Maduro, otro caso

Uno de los actos absurdos y negativos que contrasta con las acciones positivas, es que López Obrador haga que México quede en ridículo mundial al apoyar al dictador que tiene a nuestros hermanos venezolanos muertos de hambre mientras él habla con los pajaritos. Andrés López, Presidente, realmente esto no se entiende, tú prometiste que para cualquier decisión importante en México harías una consulta popular y ésta es una decisión muy importante a nivel mundial, apoyar a ese espécimen que gobierna Venezuela y el pueblo de México no lo quiere.

Espero que reflexiones en las futuras relaciones que tendremos con Venezuela, has demostrado que eres suficientemente inteligente para eso.