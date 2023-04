ProBeis: caprichos, ineficacia, malversación y opacidad

Fracasó ProBeis, la famosa oficina presidencial que estuvo a cargo de Édgar González Sabín, desaparecida con opacidad, sin dar cuenta de resultados ni del uso de los cuantiosos recursos públicos que gastó.

No funcionó o al menos hasta ahora no hay resultados concretos que digan lo contrario; la pretendida política pública que el Presidente de la República presumió hace cuatro años como la panacea a fin que con la labor a realizar por esa dependencia creada al inicio de su sexenio en diciembre de 2018, en poco tiempo hubiese frutos impulsando al beisbol desde las escuelas, instalando academias y procurando que las distintas ligas del juego de pelota a nivel profesional y la federación mexicana del deporte Rey realizaran un mejor trabajo para que además de propiciar mayor práctica del beisbol por niños, jóvenes y gente de edad madura coadyuvando a abatir violencia y criminalidad, pudiese generar la más participación de los beisbolistas mexicano en conjuntos profesionales jugando en las Grandes Ligas, no logró llegar a buen puerto.

Y es que según se proclamaba con bombo y platillo a finales de 2018, la Oficina de la Presidencia para el Impulso al Beisbol era una naciente dependencia inventada y fuera de todo parámetro legal. Estamentada como ente administrativo con dependencia directa del despacho presidencial, desligada totalmente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habría de encargarse entre otras cosas, del impulso al beisbol de alto rendimiento en nuestro país, es decir a la detección de talentos y respaldo oficial pleno a los peloteros con capacidad de ser contratados por organizaciones de la “gran carpa” para que pudiesen desarrollarse exitosamente en el mejor beisbol del orbe, siendo una verdad irrefutable el que son realmente pocos los peloteros mexicanos integrados a organizaciones de Major League Baseball (MLB) para la campaña 2023 que recién arrancó el pasado 30 de marzo.

Pero no sólo son pocos los peloteros mexicanos que están inmersos en las distintas organizaciones beisboleras de MLB al inicio de la joven campaña, -considerando tanto a los beisbolistas nacidos en México como a los que gozan plenamente de los derechos que poseen quienes tienen la nacionalidad mexicana por razón de tener padres mexicanos aun habiendo visto la primera luz fuera de nuestro territorio así como los connacionales que lo son al haber adquirido su nacionalidad mexicana por naturalización, es decir los que debieron ser mexicanos y aplicaron para someterse a un proceso administrativo hasta lograr que el Gobierno federal de nuestra patria les otorgaré tal calidad- sino que de ese escaso grupo que conforman el listado de los que están en equipos de la MLB en esta incipiente temporada, son realmente pocos los que están debutando esta campaña.

Hay que decir, además, que no muchos lo han hecho durante los últimos cuatro años y en general todos los que están en escuadrones de las Grandes Ligas han llegado ahí por razones de su desarrollo personal lejano de la mano o el respaldo del Gobierno federal, muchos de ellos avistados por scouts u observadores que les advirtieron cualidades suficientes y otros por ser impulsados por los clubes mexicanos en el beisbol profesional que se desahoga en ligas de nuestro país, es decir que ningún pelotero mexicano actualmente en la Gran Carpa ha accedido al mejor beisbol del mundo por la tarea de ProBeis, que quizá ha hecho alguna labor en otro tipo de metas, al decirse que hubo impulso oficial hacia algunas academias y torneos regionales, sin mayor información del éxito tangible de esos programas de promoción beisbolera dirigido a la niñez y la juventud, pero no hay nada de resultados inherentes a lo que el Presidente se jactó habría de lograrse con suficiencia al haber expresado que con la actividad de ProBeis se generaría que fueren muchos peloteros mexicanos los que cada año se estarían incorporando a las filas de alguno de los 30 equipos en las ligas Nacional y Americana de la MLB.

Ojalá en breve realmente se genere una política pública adecuada y encaminada al fomento deportivo del beisbol; que se pongan metas y se cumplan. Por lo pronto, al día de hoy tenemos que hablar de un rotundo fracaso de ProBeis.

