Priorizar no politizar la seguridad

Los más de 150 homicidios y el alza en prácticamente todos los índices delictivos en lo que va del año en Jalisco, y especialmente en el Área Metropolitana, son nuevamente efecto de la falta de coordinación entre las corporaciones policiales federales, estatales y municipales.

Mientras la percepción de inseguridad se expande entre la ciudadanía por el cada vez mayor número de víctimas, que toca ya a casi la totalidad de redes familiares y de amigos, la desconexión entre policías agrava el déficit de uniformados, los patrullajes deficientes, la infiltración delincuencial, la falta de estrategias y demás deficiencias estructurales de las instituciones policiales.

Como botones de muestra, están el que las autoridades locales de amplias zonas del estado están cada vez más incómodas con los operativos de la Marina de los que nunca saben nada; los reclamos del gobierno estatal a los alcaldes que no acuden a la Mesa Permanente de Coordinación y Seguridad Pública Metropolitana; y los reproches de los municipios naranjas que desde la Agencia Metropolitana de Seguridad acusan al Gobernador de no cumplirles con el dinero para homologar los salarios de los policías. La respuesta de Aristóteles es que si no pueden con las policías se las entreguen al Estado, que la Agencia no funciona y que la seguridad se descontroló en Jalisco a la llegada de los gobiernos emecistas en octubre de 2015.

La falta de capacitación para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de todos los actores, incluidos policías, ministerios públicos, jueces y magistrados que amplía aún más el panorama de impunidad acaba de pintar este paraíso en el que la delincuencia reina claramente ante la debilidad de la autoridad y su incapacidad de garantizar seguridad a sus gobernados.

Urge, pues, despolitizar el tema de la seguridad, desligarlo de las disputas electorales en marcha y convertirlo en la prioridad tanto en la agenda del Gobernador como en la agenda de los Alcaldes, para que en conjunto busquen mejorar la interacción con corporaciones federales y mandos militares, no solo por la crisis de seguridad por la que atravesamos, sino también ahora que atribuyen el incremento de homicidios a la detención de importantes mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha desatado enfrentamientos y reacomodos internos de este grupo delincuencial y otros que buscan disputar la plaza.

La puesta en marcha hace una semana de la nueva estrategia de coordinación entre la policía estatal y las municipales metropolitanas llamado Cinturón de Seguridad, que evaluaron el lunes pasado alcaldes y la Secretaría General de Gobierno, es su última oportunidad de responder a la principal demanda de los jaliscienses. Aseguran que, si los índices delincuenciales no bajan, mandos policiales podrían pagar con cárcel. Veremos.

