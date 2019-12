Presentaciones en FIL

Hoy, viernes 6 de diciembre, a las 17:30 horas, en el salón Juan José Arreola, en la FIL, La escritora Laura Hernández Muñoz presenta su más reciente novela “La visitante de los espejos”.

Con respecto a la obra de Laura Hernández, la literata Silvia Quezada, comenta al respecto: “La lectura de ‘La visitante de los espejos’ me conmovió. Hay una dosis de verdad en esa ficción humana, es un libro que muchos seres humanos tendríamos que leer, no solo para encontrarnos, sino para comprender el punto de vista de los otros. La protagonista, Ana, es el símbolo de la mujer nacida en la segunda mitad del siglo XX en los países latinoamericanos, tan arraigados en sus usos y costumbres a la religión. Las etapas de la vida de Ana son también las de las mujeres latinas, quienes ven en el transcurso de la juventud a la edad adulta la suma de todas las alienaciones. Este libro me hizo reflexionar, al grado de suspender la lectura para mirarme en alguno de los espejos vividos por Ana.

Me impactó el final de la historia, es congruente, tiene un estilo cinematográfico. Digamos que es la historia de una mujer latinoamericana del siglo XX, con los lazos blancos de su rol de género. Otro aspecto muy afortunado es que los relatos que contiene son independientes, funcionan como viñetas literarias.

Me ha gustado mucho leer esta novela, he encontrado a una Laura Hernández Muñoz dueña de una voz madura, inteligente, y por qué no decirlo: valiente”.

Laura Hernández Muñoz presenta “La visitante de los espejos” y María Vilalta su novela “La línea de tu mano”.

Laura Hernández Muñoz ha ganado premios internacionales, su obra ha sido traducida al francés, italiano, rumano, japonés, griego y árabe. Ha incursionado en la poesía, en el ensayo, historia novelada, y en la dramaturgia, por eso, al leer “La visitante de los espejos”, me ha sorprendido gratamente el giro total de su narrativa. Laura se adentra, de manera magistral en la psique y contexto de la mujer latina inserta en el mundo patriarcal que la limita y castra emocionalmente. Ana, su protagonista nos lleva de la mano por el laberinto de imágenes que la reflejan en los espejos, lugar donde se refugia para “mirar, sin ser mirada”, actitud que muchas mujeres y hombres adoptan, para huir de su realidad.

Leer este libro de Laura Hernández Muñoz, es un acercamiento al encuentro consigo, no pueden perdérselo.

En la misma sesión, la escritora argentina María Vilalta, presentará su novela “La línea de tu mano”, ella es originaria de San Lorenzo, Argentina. En su novela aborda la vida y secretos de los gitanos radicados en América. Para escribir esta novela, relata la autora, tuvo que hacer una investigación minuciosa y discreta sobre la manera de vivir de esta etnia ancestral asentada en la mayoría de los países del mundo. De manera ágil describe sus ritos, costumbres, fobias y filias. A través de Jana, joven mujer que lucha por su emancipación física y emocional, el lector recorrerá la línea de su mano donde hay amor, vida y muerte.

La vida de los gitanos siempre está rodeada de supersticiones, creando en el colectivo imaginario un concepto de personas non gratas. Vilalta logró, a través de la amistad con una gitana de pura cepa, información fidedigna sobre la manera de vivir de estas personas que deambulan por el mundo, el cual, con justa o equivocada razón, los desprecia y expulsa. “La línea de tu mano” es una novela ágil dividida en capítulos cortos donde nos hace ver las alegrías y tristezas, además de tragedias causadas por la intolerancia.

María ha ganado varios premios a nivel nacional e internacional, destacando su labor al frente de la Feria del Libro de San Lorenzo. Ella ha escrito varias novelas, algunas de ellas son: “Te buscaré un amante”, “El perro de tres patas”, “Con permiso de hablar”.

La presentación de esta tarde será interesante. Dos escritoras, una mexicana, Laura Hernández Muñoz, con “La visitante de los espejos”, y una argentina, María Vilalta, con “La línea de tu mano” mirando al mundo desde la perspectiva femenina enfrentando al mundo patriarcal que se empecina en seguir rigiendo con normas caducas, estas dos novelas los esperan hoy viernes 6 en la FIL, en el salón Juan José Arreola, a las 17:30 horas. Será de buena suerte asistir.