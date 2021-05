Hace poco más de dos años -exactamente el martes 19 de Marzo del 2019- durante una conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un documento en donde se ‘comprometió’ a no buscar -aunque la Constitución se lo impide- la reelección en el 2024.

El artículo 83 de nuestra Constitución señala claramente que “ El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”; sin embargo ya como presidente -en ese entonces- no era necesario aclarar que no buscaría la reelección, ya que significaría no respetar o pisotear la Carta Magna.

A pesar de ese juego o escudo protector para esconder que le gustaría permanecer indefinidamente como inquilino de Palacio Nacional, continúa con el jaloneo del tema como sucedió la semana pasada. Con motivo de una gira por Villahermosa, dijo que la gente le pedía “reelíjase, reelíjase”. Ante el comentario -durante la mañanera- advirtió que no buscará la reelección y aseguró que no firmará un documento que lo comprometa con esa intención.

Preocupante ambigüedad -puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión de palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua- ya que si hace dos años signó un documento comprometiéndose al rechazo de la intención, aunque sea anticonstitucional, ahora señala que no se comprometa por escrito y solo dice

“Soy partidario de la no reelección, soy maderista, hasta el 24 y me jubilo”.

Esa posición ante un tema claro en la Constitución, pero tan ambiguo en la percepción de AMLO, así como la falta de respeto a los otros poderes, la cancelación de programas que han sido vitales en el crecimiento y asistencia de nación, el descrédito a organismos oficiales y de quienes se oponen a sus puntos de vista, además de su distancia al sector empresarial -que debe ser parte integral del plan de desarrollo del país-, continúa incrementando los motivos de mucha preocupación de lo que pueda suceder en el futuro mediato de México. ¿Usted, qué opina?

