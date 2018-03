Predicciones 2018 Vol. 2

Antes de que se enciendan los motores en la Fórmula Uno en un día más, continúo compartiendo con ustedes lo que espero suceda dentro del campeonato mundial de pilotos en esta nueva campaña.

Debo reconocer que las pruebas de pretemporada no sólo no ayudaron, sino que también podrían ser engañosas. Para refrendar su mejor temporada en la máxima categoría yo creo que Sergio Pérez podría mantener el séptimo puesto. Sé que puede sonar optimista, pero el desempeño de “Checo” en pista no ha sufrido aún con el tiempo y nueva competencia; 2017 no fue un año particularmente agradable para el mexicano, la llegada de Esteban Ocon a la escudería de Force India definitivamente fue disruptiva, sin embargo la experiencia y carácter de Sergio lograron superar al joven francés.

El calificar a Sergio tan alto en el listado estoy seguro será criticado, pero estoy convencido que “Checo” está consciente que es “ganar o morir”, y si tiene las herramientas necesarias “ganará”; de lo contrario, el mexicano y los aficionados del piloto tendrán un año largo y frustrante.

En la sexta posición de mi predicción tiene que ser la última temporada completa en la Fórmula Uno de Kimi Raikkonen. El finlandés tiene destellos de su increíble talento natural, pero desafortunadamente cada vez son menos y más esporádicos. Para muchos, incluyéndome, nos sorprendió la decisión de Ferrari al anunciar que mantendrá la alineación del año pasado para 2018 después de una muy pobre campaña, sin embargo las herramientas que tiene disponible le garantizan los puntos necesarios para conquistar esta posición.

Designar el quinto puesto fue más difícil de lo que pensaba, pero creo que después de las pruebas de pretemporada, un quinto campeonato para Sebastian Vettel es muy poco probable. Sebastian ya ha mostrado su ansiosa personalidad y su poca capacidad para enfrentar la frustración de un monoplaza complicado y poco competitivo en Ferrari, por eso puede ser un año decisivo en la carrera del alemán, que aunque sólo tiene 30 años, un par de esos sin resultados cobran una factura más cara.

Admito que comparto con la contingencia de incertidumbre sobre la capacidad del motor Renault que utilizará Red Bull, si la armadora no cumple con un motor fiable y competitivo, me temo que este listado tendrá poca importancia, ya que seguramente Ferrari tendría un monoplaza superior al de su contraparte austríaco.

Preguntas y comentarios @desdepista