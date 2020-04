Posponer pagos, para sobrevivir (país y familias)

La única manera que un negocio o una familia tienen para sobrevivir la caída de sus ingresos es minimizar sus egresos; es decir, gastar menos. Si no cobras por falta de sueldo, de ventas (formal o informal), de propinas, pero sí tienes que cumplir con los pagos (hipoteca, crédito de consumo, luz, agua, predial, gas, impuestos), la ecuación no jala.

Ante la falta de dinero, millones de familias verán muy afectada su sobrevivencia. Lo anterior se refleja crudamente en una encuesta publicada en El Financiero, para el 60% del nivel socioeconómico bajo “se debe tratar de llevar la vida con normalidad, sin tanta restricción, para que no se afecte la economía” y sólo 37% de este segmento opina que “se deben poner más restricciones, como cuarentena, no salir de casa, suspender actividades para evitar contagios”. Para quienes viven al día, la economía, y no la salud, es lo primero.

El golpe de ingresos también será muy grave para la economía en su conjunto, para la gran mayoría de las empresas y, en particular, las Pymes. De ahí que la solicitud del CCE sea tan relevante: posponer los pagos al SAT y las otras medidas que solicitan sería la salvación para empresas medianas y chicas, y su capacidad de preservar el empleo de sus trabajadores. Se trata de minimizar los despidos. En el mismo espíritu que ha hecho la banca comercial, difiriendo pagos de intereses y capital por cuatro meses, el Gobierno federal debe apoyar el empleo, encontrando soluciones para posponer los pagos de la CFE, predial, IMSS, Infonavit y Afore, entre otros.

Posponer no es cancelar, significa: “Dejar de hacer algo momentáneamente con idea de realizarlo más adelante”. De eso se trata, de que al mismo tiempo que la economía del país tenga una caída brutal, el Gobierno federal ponga en acción políticas claras en beneficio de las familias mexicanas, y que mantengan sus empleos.

Si una empresa pospone pagos y una familia puede posponer pagos, se genera una cadena de alivio que reduce el monto mensual que un hogar requiere para sobrevivir #QuedándoseEnCasa. Sin cines, salidas al parque, sin transporte para ir al trabajo, etcétera, los gastos familiares se reducirán a alimentos y bebidas, limpieza e higiene. ¡Urge que AMLO anuncie un plan de esta naturaleza!