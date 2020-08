Por qué un Ferrari no es para cualquiera

Esta semana dieron mucho de qué hablar los autos en Guadalajara y no precisamente por ser una ciudad que es clave en la industria automotriz en México, sino por dos penosas situaciones: el youtuber Alfredo Valenzuela estuvo involucrado en la supuesta organización de arrancones clandestinos y fue detenido, y la otra lo que sucedió con el Ferrari 488 Pista Rosso Dino que se fue a besar un muro; auto propiedad del cantante de música regional Christian Nodal. Me enfocaré en este último.

Accidentes, a cualquiera le pueden pasar, pero quien iba manejando el auto del cantante el pasado martes 25 de agosto, en el fraccionamiento La Rioja, en Tlajomulco, supo lo que es chocar un deportivo que ronda los 8 a 10 millones de pesos. Afortunadamente no hubo heridos, el auto no quedó hecho pedazos y al parecer tiene solución. Habrá que ver cuánto pagará Nodal por repararlo, pero en eso no quisiera ahondar ahora, al igual que el problemón económico que significa chocar un Ferrari, sobre todo si es prestado. Si Nodal no estaba enfurecido por esto, lo supo ocultar muy bien ante los medios que lo entrevistaron en la semana, pues apenas lo acababa de presumir en redes sociales.

Dejando de lado lo que pasó con el auto de Nodal, manejar un Ferrari, el que sea, no es para cualquiera. El auto tiene tantos sistemas y asistencias a la conducción que si no los entendemos y respetamos, el auto se comportará como un potro salvaje. No es tomar las llaves del auto de papá y salir a rodar como si nada. En un Ferrari, no.

La casa de Maranello prepara sus coches de una manera tan exclusiva, artesanal, única, que quien posea uno de verdad tiene que entender ese espíritu y que está ante una bellísima máquina, una obra cumbre de la ingeniería humana de una marca que es el máximo referente del automovilismo mundial, pues bien dicen (y aunque este año les esté yendo mal en las competencias) que sin Ferrari no se entendería igual a la Fórmula Uno. Para comprender esto todavía más, el proceso de compra de un Ferrari nuevo lleva su tiempo, entre la selección del modelo, la configuración del equipo y la combinación de interiores, etcétera, mandarlo pedir a Italia y la entrega que puede ser de varios meses, incluso esperar años si se trata de ediciones limitadas y solo para clientes fieles a la marca o con grandes colecciones de Ferrari.

Ferrari tiene su fábrica de sueños en Maranello, Italia, sitio donde pocos privilegiados tienen la posibilidad de poder entrar a conocer y luego con un poco más de suerte subirse a un auto y manejarlo en la pista de pruebas antes que nadie. Pero solamente quienes han podido adquirir un Ferrari saben cómo es hacerlo, los mitos se derrumban cuando se adquiere un coche que te pone en el olimpo de los superdeportivos y los hiperdeportivos.

No les haré el cuento largo, si quieren saber cómo es la experiencia de comprarse y tener realmente un 488 Pista (en este caso se trata de un Spider) con el motor V8 más potente de la historia de Ferrari al tener 710 caballos de potencia inyectados al eje trasero, échenle un ojo al canal de YouTube de Salomundo, y si no sabes quién es, tal vez con ver “Compré este Ferrari Pista Spider!” puedas darte una idea.

Técnicamente el 488 Pista es un auto perfecto para los circuitos pero adaptado y homologado para andar en la ciudad. Mide 4.6 metros de largo, pesa 1.28 toneladas y su distribución de peso está en 41.5% al frente y 58.5% atrás, con una ecuación aerodinámica que lo planta muy bien al piso.

Al final de cuentas, Ferrari hace coches para petrojeques, millonarios y a pesar de sus filtros también se le cuela uno que otro que no es muy hábil con las manos para manejar pero con mucho dinero en el banco. Si tienes en mente comprarte un Ferrari la regla número uno es aprender a manejarlo. Y la regla número dos y muy importante: no lo dejes en casa con la llave puesta.

mario.castillo@informador.com.mx / @MarioCastilloMX