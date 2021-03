Por miedo o incapacidad, colaboradores engañan al Presidente

Una de dos, o el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cree que es tan hábil, tan hábil que puede engañar a todo mundo, pero principalmente a quienes acuden en calidad de reporteros a sus ruedas de prensa mañaneras, o el miedo y la incapacidad de sus “colaboradores” es tal, que prefieren mentirle y hacerlo sentir bien un día sí y otro también, entregándole reportes halagadores a su persona, ya que día tras día anuncia logros de su gobierno que casi nadie percibe en su cabalidad, y si bien es cierto que sus programas sociales llegan a una parte de la población, pareciera que se trata de sólo unos cuantos, mientras que los demás quedamos esperando.

La implementación de las vacunas en contra del COVID-19 para el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención y los adultos mayores -los más vulnerables de la población- son un ejemplo de gran envergadura, sobre todo porque en buena medida el “mundo de contagios y muertes” que se han dado en nuestro país, en buena parte se deben al mal diagnóstico de sus colaboradores. Empero, necio como orgullosamente reconoce ser, AMLO se ha negado en corregir su error, y lejos de ello continúa mintiendo con cifras alegres que oficialmente ya rebasan los 200 mil muertos -pero que analistas especializados aseguran que la cifra real es de al menos el doble-.

Sus dichosos colaboradores “bailan al son que el presidente les toque”, y su grito de guerra es “la chamba es primero”. López Obrador se ha transformado en un autócrata, luego de que durante más de dos décadas busco alcanzar la presidencia de la república, y de aquel individuo humilde y condescendiente con todos aquellos que le ofrecían su apoyo y consejo -además de su poco o mucho dinero- ahora se desconocen unos a otros.

Los tres mandamientos que AMLO dice exigir a sus seguidores, no mentir, no robar y no traicionar, parecen ser sus más grandes hábitos, pues por acción u omisión, a diario salen a la luz pública.

APUNTE

Por más que disfracen de reporteros a sus “colaboradores” para que le hagan preguntas a modo, resulta evidente la falta de verdad en sus respuestas -incluso en aquellas en las que acusa a sus detractores-. Cuando la Auditoría Superior de la Federación denunció faltantes millonarios en la cuenta pública de su gobierno, y varios columnistas de diferentes medios han exhibido videos y documentos que involucran a parientes de AMLO y colaboradores cercanos en actos de corrupción, simple y sencillamente voltea la cara para otro lado.

Y por si todo ello fuera poco, en su paso por diferentes partidos políticos -en los cuales obtuvo beneficios económicos y políticos-, para después traicionarlos y cooptar a sus seguidores para llevarlos a Morena.

