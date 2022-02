“Por los rumbos de cupido”

Pues se ha armado un gran escándalo por diversas cuestiones familiares de la familia presidencial y el primer mandatario se lanzó a revelar lo que según él gana Carlos Loret, colocándolo como pinche rata ricarda, lo que hizo que muchos que lo supimos envidiáramos al sujeto, por estar nosotros a años luz de ese ingreso.

Yo nunca he leído nada escrito por Loret, pero como me da envidia su riqueza, pues lo he comenzado a seguir en las redes, sin que me interese lo que escribe sino lo que dicen que gana. Y es que si un sujeto tan poderoso como es nuestro amado presidente le pone atención, pues debe valer la pena y hasta puede que lea lo que escribe; aunque, pensándolo bien, si me ofrecieran elegir entre recibir diez veces más de lo que el jefe dijo que gana Loret o ganar diez veces menos lo que dice el presidente que él gana, pues sin duda me quedo con lo de este último.

El problema comenzó porque creo que el periodista publicó de algún modo que, gracias a ciertos contratos de una empresa gabacha con PEMEX, uno de los críos del presidente y su familia vivían en una suntuosa mansión en Houston, Texas; lo que no sé si tenga conexión o no. Así, es cierto que la empresa mencionada tiene contratos con la paraestatal, como declaró el encargado de PEMEX, e igualmente expuso que ésta ha recibido de nuestra petrolera muchos millones de dólares. También es cierto que un alto funcionario de esa firma era dueño de la casa donde vive el hijo del presidente, ignoro con qué título ni si exista esa relación.

El presidente dijo que, al parecer, la señora, su nuera, es de pudientes y de ahí el lujo, lo que no tiene nada de malo, según yo, pero no deja de causarme admiración que existan sujetos como este junior que, auténticamente por su linda cara, conquisten a chicas bellas y millonarias de otros países, lo que suele producir muchas envidias, así que veremos en qué terminan estos señalamientos o si simplemente triunfa el amor.

Y dentro de esos mismos parámetros amorosos, pues se casó en Oaxaca un joven abogado con la rica heredera Elba Esther Gordillo, que usted recordará que cuando le encontraron unos fondos depositados en un paraíso fiscal ella declaró que era un dinerito que le había dejado su señora madre y yo no soy nadie para juzgar o verificar ese dicho. Al parecer el romance ya tiene su tiempecito, porque el letrado era parte del cuerpo de abogados que ayudaron a la maestra a lograr su libertad, después de estar buen rato en chirona. Pero también en este caso parece haber triunfado el amor, aunque no todo mundo es tan respetuoso de estas nupcias y un grupo de barbajanes de la CNTE, sin el menor respeto, fueron a agredir a la feliz pareja, causando destrozos.

@enrigue_zuloaga