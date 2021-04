Después de la pandemia, el cambio climático

Cada día surgen más voces de lado científico en el sentido de que después de la pandemia y la atención que le hemos dedicado, nuestro objetivo debe estar enfocado con el mismo interés a los problemas ecológicos y ambientales que nos empiezan a alterar nuestra vida cotidiana. El cuidado y la conservación del planeta son los retos más importantes, ya que los cambios que sufrimos son una amenaza constante y que aumenta todos los días.

Los riesgos que tenemos con el cambio climático, que es la principal preocupación y que son producidos por acciones de quienes habitamos el planeta, son: la sobreexplotación de los recursos y de los procedimientos de abuso de parte de la industria en general con los minerales y con el agua; la contaminación, porque los residuos que generamos no son eliminados adecuadamente y el calentamiento global, que es la presencia de elementos químicos en el aire.

Frontiers in Forest and Global Change, que se dedica a la publicación de investigaciones en el campo de la ciencia forestal, en el que toman parte más de 100 mil investigadores, acaba de dar a conocer el último estudio sobre los problemas ecológicos en el mundo. Es reveladora una de las conclusiones que señala que menos del 3 por ciento del planeta permanece intacto, desde el punto de vista ecológico, que significa que no hay alteraciones en el hábitat y con una pérdida de especies animales. El resto del planeta ya ha sufrido alteraciones y las acciones han acabado con parte de la naturaleza y con algunas especies.

Esta semana la prestigiosa revista Time dedica su portada y artículo principal a este tema con el título ‘Climate is everything: How the pandemic can led us to a better, greener world’ (El clima lo es todo. Como la pandemia nos puede guiar a un mundo mejor y verde), que habla del esfuerzo que pone la nueva administración en la Casa Blanca.

en el tema del cambio climático y ecológico. Todos los miembros del gabinete -en sus respectivas áreas- deben de aportar ideas y poner en práctica procesos dentro de sus campos de acción para aportar al problema que no es solo de los Estados Unidos, sino de todo quienes en este planeta habitamos.

Habla el reportaje de cómo por décadas el cambio climático ha afectado todos los órdenes de vida en el mundo y poco se ha hecho de manera coordinada. Y insiste que “ahora, impulsados por una ciencia alarmada, la creciente furia pública y una pandemia mortal, los gobiernos y líderes de la sociedad civil están despertando a una idea simple: El clima lo es todo”.

Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz (2007) por su activismo en la lucha en contra del cambio climático, dijo que “El mundo está cruzando el punto de inflexión política largamente esperado sobre el clima”. Recientemente Rachel Kyte, de la Universidad de Tufts, quien ha dedicado parte de su vida a estudiar el cambio climático, señala que “estamos enterados del problema desde hace tiempo, pero aun no sabemos lo que realmente significa. Es el momento de máxima esperanza -para actuar- y también es un momento de alto riesgo”.

Posiblemente esta última frase encierra de manera sencilla el fenómeno al que nos enfrentamos -con los daños ecológicos que provocamos y el cambio climático-, que sabemos que existen, que no hemos evaluado a conciencia para medir a gran escala las consecuencias y que en muchos sentidos seguimos actuando irresponsablemente. ¿Usted, qué opina?.

Por Daniel Rodriguez

