Podrían regresar a México 56 mil estudiantes indocumentados

El director del Programa Puentes, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jesús López Macedo, afirmó ante diputados que 56 mil dreamers, están en riesgo de no renovar su permanencia en el Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, López Macedo destacó que una organización de la sociedad civil estadounidense identificó a 190 mil los jóvenes mexicanos indocumentados que se encuentran cursando la educación superior en el vecino país.

De éstos, continuó, 85 mil están en el DACA porque fueron elegibles u optaron por participar en él, es decir, 105 mil no están protegidos por dicho programa, ya sea por no cumplir con los requisitos o porque así lo prefirieron. De los que se registraron, 56 mil están en riesgo de no renovarlo.

Informó que hasta el 16 de octubre del presente año, se recibió un total de 41 solicitudes de dreamers para continuar sus estudios en México; ocho son de Texas, seis de California, cuatro de Washington, cuatro de Florida y el resto de 12 estados de la Unión Americana.

De las 41 solicitudes, continuó, 10 están interesados en continuar sus estudios en la Ciudad de México; 10 en Nuevo León; tres en Chiapas y dos en los estados de Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente; el resto, para otros estados que se encuentran sin destino explícito.

Destacó que del total de solicitudes, dos han sido concluidas y las demás se encuentran en proceso de resolución.

Informó que el Programa Puentes atiende exclusivamente a los jóvenes repatriados, con estudios truncos, que buscan concluir sus estudios en México, por lo que "no competirán con estudiantes de nuevo ingreso que residen en nuestro país".

"Nuestro sistema de educación superior tiene cuatro millones de estudiantes que, al no ser de nuevo ingreso, permiten a las universidades contar con los espacios suficientes para atender a los alumnos repatriados", acotó.

En tanto , el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares (PES), dijo que es importante conocer qué es lo que hacen las instituciones de educación superior, en relación con el DACA. "Es un tema que a todos nos preocupa".

En tanto , la panista María Olimpia Zapata Padilla comentó que será complicado el choque cultural que vivirán estos estudiantes, por lo que es necesario arroparlos y apoyarlos. "Estaremos en la disposición de facilitarles esta transición que seguramente será difícil".

Del PRI, Hugo Daniel Gaeta Esparza consideró que las 41 solicitudes de estudios en el país son pocas, pero posiblemente se atribuye a la falta de interés o resistencia de los jóvenes a venir a México.

Por Morena, Miguel Alva y Alva dijo que es necesario revisar los alcances de este programa, ya que los jóvenes, estimó, "no van a regresar porque están bien organizados y es muy probable que se impongan ante las reformas del presidente Trump".