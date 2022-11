A pesar de lo que unos poquitos digan, en Jalisco todo está en orden. Todo, dije.

Desde aquella maravillosa mañana del 6 de diciembre de 2018, nuestra Entidad reverdece y rejuvenece día con día. El tequila está buenísimo, nuestra salud nos podría estar mejor y la economía se impone a cualquier pandemia que se atreva a acercarse.

¿Violencia, dices? ¡Pero si eso ocurre en todo el país! ¿Cómo te atreves a compararnos con otros Estados, cuando acá nomás se matan entre ellos?

De seguro es por esas plumas pagadas para atacar al Estado. Pues déjame decirte que nosotros estamos por debajo de la media nacional en robo de frutsis, tikitos y balones del América. Y eso es todo lo que importa.

Acá no hay víctimas, acá hay cifras. Y las cifras, según nosotros mismos le hemos reportado al Gobierno federal, son cada vez más bajas. ¿Ya te fijaste? P-a-z.

De no ser por esa camarilla de truhanes que busca desestabilizar, tú percibirías la misma calma que yo cuando circulo por el Periférico, Manuel Acuña o las cada vez más bellas carreteras de Jalisco a bordo de mi camionetita.

Son ellos, los periodistas, quienes tienen la culpa. No es el delincuente que se metió a tu casa, asaltó a tu hija o se robó tu auto. No. Son ellos, los periodistas.

Imagínate un Jalisco en donde nadie te hable de las balaceras que ocurren, de las fosas con cientos de muertos que descubren las familias de desaparecidos, los atentados en plazas comerciales o las agresiones en el palenque de las Fiestas de Octubre.

Tú mejor concéntrate en esto: Jalisco tiene rumbo. Acá hemos sabido apostarle al futuro y consolidarnos como la capital nacional de la innovación y creatividad.

¿Acaso has visto el nivelazo que agarró el Lago de Chapala ahora con las lluvias? ¿Ya fuiste a comerte unas gorditas a Cajititlán? ¿Qué tal con Calaverandia? Te digo: la pura felicidad.

Ellos, los enemigos, sólo buscan sacar noticias de no sé dónde para atacar al Estado. Creen que haciéndolo golpean al Gobierno, pero en realidad le pegan a mi candidatura presidencA JALISCO.

No te dejes engañar: esos grupos que tienen controlada a la Universidad de Guadalajara y esos dueños de medios que me quieren chantajear sólo impiden que veas la maravilla que es este Estado al que le he impuesto Mi orden, Mi Marca y Mi Macro Periférico que no llega a Tonalá.

Eso que hacen ellos, los enemigos del Estado, simplemente no tiene nombre. No se vale.

Tú ignóralos. Mejor vente y confía. Sal y consume. Diviértete y baila. Súbete a esta poderosa locomotora que prácticamente nos ha sacado de la pandemia y nos ha llevado a 2024, cada vez más cerca de… ya sabes.

Y finalmente, cuando pienses en Jalisco, haz a un ladito la libertad de expresión. Acá te queremos así: calladito y quietecito. Como en el Congreso. Confía: nos va a ir mejor así.

Con atención, tu amigo: el Pinche Pelón.

P.D. Me la rifé.