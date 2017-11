Ross Brawn, que encabeza la Fórmula Uno en el tema deportivo, anunció el día de ayer en el circuito Yas Marina que Liberty Media pretende hacer pública su estrategia digital para la próxima temporada y predijo que los aficionados estaríamos muy contentos. Desde la aprobación de la compra por parte de la empresa norteamericana del serial, la promesa de cambios en la experiencia de cómo observamos la Fórmula Uno tanto en pista como a través de nuestros televisores, fue uno de los pilares sobre los que Liberty Media hizo campaña para ser exitosa su compra, pero durante 2017 no vimos cambios claros.

La Fórmula Uno tiene la capacidad de generar muchísimo contenido, con la tecnología que tienen los monoplazas un espectador podría saber las temperaturas en los neumáticos de su piloto favorito o bien escuchar las conversaciones en tiempo real entre pilotos e ingenieros. Creo que el acceso a este vasto baúl de información no sólo lograría mejorar la experiencia para el conocedor, sino también tentar a nuevas generaciones a experimentar las sensaciones que sólo la máxima categoría puede contagiar.

El camino no va a ser fácil, ya que la pasada administración comandada por Bernie Ecclestone conscientemente se rehusó a invertir en las plataformas contemporáneas y redes sociales bajo el argumento de que nunca serían rentables, lo que significa que cualquier esfuerzo propuesto es prácticamente comenzar de cero. Los hábitos de consumo de las personas han cambiado drásticamente durante la última década, es casi una garantía que todos tengamos disponible algún dispositivo móvil que te permita acceder a esta nueva plataforma, por lo que una de las ideas más factibles es lograr que en todos los circuitos del calendario se cuente con acceso rápido y confiable al internet, permitiendo al usuario escoger el tipo de información que quiere disfrutar y analizar.

Con esta propuesta creo que se cierra un círculo importante para los aficionados que asisten a los autódromos, se eliminan esos tediosos segundos donde no hay acción frente al espectador y se reemplazan con el seguimiento de la carrera a su elección. La migración a estas nuevas plataformas estoy seguro que no será fácil, los aficionados al automovilismo, y en especial a la Fórmula Uno, pecamos de puristas y no necesariamente aceptamos cambios, pero creo que la estrategia actual es obsoleta y lastima nuestro deporte.

Liberty Media lo prometió y parece que ahora tendrá que demostrarlo, seguramente habrá errores, pero yo por mi parte le doy la bienvenida al cambio.

Preguntas y comentarios @desdepista