No hubo quórum suficiente

para que la Comisión

de Responsabilidades

realizara su sesión.



Esto ya no es novedad,

porque nuestros diputados

con frecuencia no sesionan

por estar muy ocupados.



Por eso han creado fama

y su chamba es de envidiar...

¿En dónde hay otro trabajo

que paguen sin trabajar?