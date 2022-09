Persiste ilegal discriminación en Liga del Pacífico

A propósito de que se ha anunciado la inclusión del nacido cubano y ya ahora naturalizado mexicano, el jardinero y poderoso bateador Randy Arozarena, ha vuelto a ser motivo de polémica el tema de la discriminación que impera en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), misma que no permite que participen como mexicanos todos los que tienen esa calidad, ya que solo reconoce a los nacidos en México, ignorando lo que establece claramente nuestra Constitución.

Este debate lleva ya mucho tiempo y ha sido una discusión en exigencia de muchos peloteros el que se les otorguen plenos derechos.

Sin embargo, la LMP de forma absurda, ilegal y arbitraria, continúa discriminando y catalogando como extranjeros a peloteros de la talla de “El Mechón” Sergio Romo, quien nació en California, a donde sus padres tuvieron que irse a laborar clandestinamente para poder sobrevivir provenientes de Baja California. Romo no solo trae a México tatuado en tinta sino en el corazón y en toda su naturaleza, además ha defendido la franela mexicana en equipos locales y con Selecciones que han asistido a eventos internacionales de la mayor importancia.

Y es el mismo caso de “El Titán” Adrián González, Anthony Rendon, Alexander Verdugo, y otros muchos más que por el hecho de haber nacido fuera del territorio azteca, para efectos de la liga del Pacífico no son mexicanos.

En este sentido debo volver a dejar claro mi punto de vista, quizá no coincidente con algunos amigos cercanos y entrañables que también tienen espacios en medios que difunden noticias sobre beisbol y que pues saben bastante, pero su criterio es obtuso en el sentido de que opinan “es idóneo el que en la LMP mantenga la regla de no permitir que jueguen como mexicanos los no nacidos en el territorio”; pero eso sí queda a capricho, pueden seguir manoteando y a conveniencia, purificando, -por llamarlo así-, a algunos y dejando jugar como tales, pero lo real es lo que pasa en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), que es la auténtica dueña de las cartas de los peloteros y que tras mucho insistir y pelear sus derechos, los jugadores no nacidos en el territorio nacional lograron que una medición de la Minor League Baseball, a su vez dependiente de la MLB (hay que recordar que la Liga del Pacífico no está afiliada a Grandes Ligas quien lo está es la Liga de verano), lograron que se dictara una determinación por parte del beisbol mundial para que obligara a los equipos de la liga del béisbol veraniego a determinar como mexicanos a todo mexicano que tenga sus derechos independientemente de su lugar de nacimiento, lo cual me parece a mi loable y no considero adecuado el razonamiento de muchos que dicen que eso es malo porque evita que los equipos le den oportunidades a los nacidos en Mexico.

Yo insisto en que la LMP debe ceñirse a la legalidad y permitir que los equipos contraten mexicanos no nacidos en México y abstenerse de seguir manipulando el juego solo porque tienen poder para hacerlo.

Bastaría revisar las supuestas listas que han circulado y los rosters de quienes sí han participado en eventos de las finales para observar cómo está plagado de peloteros mexicanos que tienen el derecho y no nacieron en Mexico. Ahora mismo se está mencionando de jugadores que van a ir al Clásico del próximo año y se habla de peloteros de muy buena calidad que muchos de ellos no nacieron en Mexico, entonces queda ahí un doble criterio y una doble conveniencia.

Lo cierto es que no se puede permitir seguir siendo ilegales, anticonstitucionales y discriminatorios en la Liga Mexicana del Pacífico; es algo que debe terminar y, si es preciso, se debe buscar una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna instancia que obligue a que se cumpla lo que establece nuestra Carta Magna.

