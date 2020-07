Pensiones e INE dan aire a la 4T

La propuesta para modificar el sistema de pensiones que busca incrementar hasta 40 por ciento las jubilaciones y reducir las semanas de cotización de mil 250 (25 años) a 750 (15 años), y el nombramiento de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que finalmente logró darse con la conformidad de todos los coordinadores parlamentarios, que se dieron la semana pasada, son sin duda, dos acontecimientos que vinieron a darle aire al autollamado gobierno de la cuarta transformación y a atenuar un poco el ambiente de confrontación y polarización en el que estaba montado su líder en los últimos meses.

Por un lado, la reforma a la Ley de Pensiones que deberá discutirse en el Congreso de la Unión, además de tratar de acabar con uno de los sistemas de jubilación más paupérrimos del mundo, por tener una de las peores tasas de reemplazo, es decir, uno de los más bajos porcentajes de pensión que se le da al trabajador en comparación con el sueldo que recibe al momento de jubilarse (30 por ciento), significa un acercamiento del gobierno de la 4T con las cúpulas empresariales del país, con las que se había distanciado en los últimos meses, al grado que AMLO los marginó de su reciente visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el arranque del T-MEC. Prueba de ello es que la propuesta se trabajó con la participación del sector empresarial y obrero, y en su presentación el miércoles pasado acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Esta iniciativa viene a reforzar también con acciones el discurso del Presidente de encabezar un gobierno cuyas políticas públicas priorizan a los sectores más pobres del país, que se suma al hecho de que en menos de dos años de gestión se ha logrado un aumento récord del salario mínimo de 30 por ciento, a sus programas sociales de transferencias monetarias directas, y a sus proyectos de inversión en el Sur del país, históricamente olvidado.

Por lo que toca a los nombramientos de los cuatro nuevos consejeros del INE, aunque Norma Irene de la Cruz, ex asesora del gobierno chiapaneco actual, y Carla Humphrey Jordan, ex funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son consideradas cercanas a Morena, el proceso por el cuál se eligió también a Uuc-kib Espadas, ex diputado federal perredista, y José Martín Fernando Faz, ex consejero electoral de San Luis Potosí, finalmente fue respaldado por todos los grupos parlamentarios, y pese a no haber tenido votación unánime de las y los diputados (399 a favor, 5 en contra y 5 abstenciones) se sacó un proceso en el que un comité evaluador trabajó de forma abierta y transparente y ha sido lo más alejado a la lógica de cuotas partidistas y de reparto que imperó en los sexenios priistas y panistas.

Este hecho conjuró, al menos momentáneamente, las tentaciones autoritarias de intervención de la 4T en el INE, que asomaban en las constantes embestidas que hacía AMLO contra el órgano electoral desde su púlpito presidencial de las mañaneras. Enhorabuena.

