Peligroso capricho: niños a la escuela y sin vacunar

El fracaso en el combate a la pandemia en México y las más de medio millón de muertes son suficiente razón para que en el contexto de un repunte y una variante más del coronavirus, los padres de familia estén rechazando el decreto presidencial, o lo que es lo mismo, un capricho más de Andrés Manuel López Obrador, quien sin absolutamente nada que lo sustente, salvo una temeraria declaración, “llueva, truene o relampaguee”, ha ordenado el regreso a clases a finales de agosto.

El jefe del Ejecutivo no cuenta con algún estudio de ningún tipo en el que pueda respaldar la decisión que hasta ahora únicamente ha basado en su pequeña óptica desde donde opina que las escuelas no pueden permanecer más tiempo cerradas, siendo que junto con Bangladesh, México es el país que por mayor tiempo se ha mantenido sin clases presenciales en el mundo. Así de endeble su explicación, como si a los padres de familia importara el dato o la referencia, cuando lo que está de por medio es la salud y hasta la vida de sus hijos.

Según el último reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), entre el 12 de abril de 2020 y el 25 de julio de 2021, han resultado 57 mil 490 casos de niñas, niños y adolescentes contagiados de COVID-19 en México.

A la misma fecha, se han presentado 595 defunciones en menores que dieron positivo al SARS-CoV-2, 268 de sexo femenino y 327 masculino.(Animal Político 28/07/21).

Pero ni la estadística, ni el riesgo, ni la negativa de los padres parecen merecedores de consideración alguna por parte de AMLO, quien además ha aderezado con su negativa a comprar vacunas contra COVID-19 para protección de los niños, “hasta que se analice científicamente si lo requieren”.

En otro de sus frágiles argumentos, AMLO ha asegurado que en ningún lugar del mundo están siendo vacunados los niños, lo cual constituye una más de sus mentiras, siendo que en países como Estados Unidos, Francia, Singapur, y Hungría entre otros, están inoculando a menores. No obstante, se comprometió a acatar lo que indiquen los científicos y los organismos internacionales de salud al respecto.

El pasado 11 de junio, el propio zar del combate a la pandemia en México, Hugo López-Gatell tuiteó que el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris recomendó autorizar el uso de la vacuna Pfizer en niños y niñas mayores de 12 años. El tema viene a colación porque ha trascendido que el presidente está furioso con él, y le habría espetado su malestar en días pasados durante una reunión con su círculo más cercano.

“Te voy a seguir respaldando en público y ante los adversarios, pero quiero decirte que esto no tiene pies ni cabeza. En este momento yo decido que las clases se reanudan en agosto y también, que las vacunas para menores de edad no serán prioridad, hayas dicho lo que hayas dicho, cada vez menos gente te cree, no hagas que yo sea uno de ellos”, dijo AMLO mientras Hugo López-Gatell buscaba interrumpirlo sin éxito”.(El Universal 29/07/21).

Lo más grave y preocupante es constatar que es Andrés Manuel quien está ya al frente de la estrategia contra la pandemia, y está decidido a experimentar con nuestros niños mandándolos a la escuela sin vacunas, sin estudio previo y solo por capricho.

