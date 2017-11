Peligro para México vs Mafia en el Poder

El PRI lo logró: la liturgia del tapado tiene al país entero hablando de ellos. Si usted no conocía a José Antonio Meade no se preocupe, en unos días estará hasta el gorro de él. Si usted sabe quién es Meade y es de los que opinan que es un personaje más bien gris, tecnócrata y poco carismático, tampoco se sienta mal si en unos días comienza a verlo como un hombre audaz, simpático y hasta guapo. Tranquilo, no se está volviendo loco, simple y llanamente ha comenzado a operar la maquina constructora de candidatos que es capaz de hacer carismático al más gris; guapo al más feo e inteligente al soso.

El PRI, como comentamos hace unos días, no solo está en la pelea, sino que está en la operación punto por punto de la elección. Si el secretario de Gobernación logra finalmente desarticular el Frente y convencer al PRD, como lo hizo en el Estado de México, que la mejor manera de conservar sus privilegios y prerrogativas es “dejándose ayudar”, habrá construido el escenario en el que pueden ganar.

Si no hay Frente, tampoco habrá una elección plebiscitaria entre la continuidad o no del PRI en el poder, sino que se actualizará el escenario de una elección del Peje o No Peje, esto es, la mercadotecnia política del partido en el poder nos planteará a los mexicanos que solo hay dos opciones: López Obrador o el PRI, mientras que Morena tratará de imponer un discurso de más de los mismo o cambio.

En este escenario, sin Frente, la elección que se nos vendió, como cada seis años, hay que decirlo, como la madre de todos los comicios, como la definitoria del futuro del país podría convertirse, quizá, en la más aburrida y previsible de las últimas décadas. En esta esquina, el Peligro para México; en esta otra, la Mafia del Poder. Nadie representa mejor el más de lo mismo que Meade; es la fotografía más nítida del grupo de poder. No solo representa la continuidad del PRI, también la del PAN; no es solo el seguimiento rígido y puntual de la política económica impuesta desde el salinismo, sino que es parte del mismo grupo de egresados ITAM, cortados con la misma tijera, que han habitado y gobernado las instituciones económicas de este país desde finales de los ochenta. De Andrés Manuel no hay mucho más que decir: sabemos de memoria sus defectos y sus cualidades, sabemos lo que ofrece y lo que nunca va a ofrecer.

Lo que debería de preocuparnos es la falta de ideas nuevas y nuestra incapacidad, como país, para construir una visión distinta. Seguimos bordando sobre el mismo pañuelo.