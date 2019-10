¿Paro o chantaje policial?

Apenas un día después de que, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad, que encabeza Alfonso Durazo, aseguraban en la conferencia mañanera que se había logrado mejorar ligeramente la percepción de seguridad en el país, al pasar de 79.4 a 78.9 en el primer trimestre de 2019, y que se había “detenido” el incremento en la tendencia al alza de los homicidios dolosos, en Michoacán emboscaban a 14 policías estatales, en las benditas redes sociales, como las llama AMLO, pero especialmente en los grupos de policías, empezó a circular una presunta convocatoria para un paro policial nacional bajo el título: Llamado de Alerta General a todos los Heroicos Policías de la República Mexicana, en el que muestran su repudio al Presidente por la muerte de policías, por no “asumir una política criminal responsable e inteligente”, y por los exámenes de control de confianza. “A los maestros ya no los va a evaluar porque les tiene miedo y le harían un desmadre. O evalúa a todos o no evalúa a nadie. Los policías no somos monstruos ni apestados para que nos haga menos”, se lee en el texto.

En él lanzan también un amago de voto de castigo al partido Morena y a sus diputados y diputadas, y le advierten al Presidente no obligarlos a “perderle el respeto por sus estúpidos e idiotas pensamientos de abrazos no balazos, de acusar a narcotraficantes, ratas, y delincuentes con sus abuelitas y mamás”. Y agregan: “Usted no quiere establecer una política criminal frontal y de cero tolerancia contra los criminales y delincuentes”. Le reprochan también pactos con el cártel más poderoso del País y le exigen acabar con las narcotienditas “en todas las calles, colonias y rincones de este País”.

Seguramente el gobierno federal minimizará esta convocatoria y las críticas y amagos por su carácter anónimo, pero independientemente de ello, ya sea que se trate de propaganda de grupos de presión, de la arena político-electoral o de los grupos fácticos que aglutinaba en la mafia del poder o los que nunca menciona de los grupos de la delincuencia organizada, es claro que están aprovechando la evidente crisis de inseguridad que se padece en muchos estados del País, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Estado de México y Chihuahua, para llevar agua a su molino.

Es, pues, urgente que el gobierno federal comparta un diagnóstico de cómo van las principales acciones de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, en el que su principal apuesta era la creación de la Guardia Nacional, y que su éxito dependía 80 por ciento de su programa económico, pero en el que también se contemplaban otras ocho líneas de acción de las que poco se ha dicho.

Urgen, en síntesis, mejores resultados en el tema de la inseguridad porque los mal portados ya no sólo son los delincuentes, sino también algunos presuntos policías, que ya también salieron respondones y que no parecen temer a sus mamás ni a sus abuelitas.

