Pago de impuestos, declaración patrimonial y las elecciones

En esta vida todo se relaciona, las acciones buenas, malas y las regulares tienen su qué ver con una raíz. Los investigadores científicos sorprenden con el resultado de sus indagaciones porque ya conocen la ruta para alcanzar algunos descubrimientos y un ejemplo de actualidad puede ser la interrelación entre el pago de impuestos, la declaración patrimonial y el proceso electoral que se vive, pues aunque muchos no lo vean, el hartazgo, la injusticia que implica el que sólo unos cuantos paguen las contribuciones de ley, y la corrupción de otros, lleva a muchas personas a “castigar” a quien consideran culpable.

Si hiciéramos un breve análisis, encontraríamos que son más los que no pagan impuestos -en volumen cuantitativo-, aunque son menos los “pesados, pesados, pesados” que cuentan con especialistas en la materia que les asesoran y que como resultado del conocimiento de la ley, resulta que son los que menos pagan.

La percepción de la gente –pague o no impuestos– es que los gobernantes se roban el dinero y, desafortunada-mente, ejemplos hay muchos “vivitos y coleando”

Ante dichas realidades, lo deseado sería que todos pagáramos de acuerdo con lo que señala la ley, sin embargo, esto no es posible, primero, porque la percepción de la gente -pague o no impuestos- es que los gobernantes se roban el dinero y, desafortunadamente, ejemplos hay muchos “vivitos y coleando”. Luego entonces, aplican la sentencia que señala que “ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón”. Pero además de ello, existe un deficiente sistema de cobranza y vigilancia que solamente “aprieta” a los llamados causantes cautivos, esto es, mortal que es registrado, mismo que ya no volverá a ser libre, sino hasta que se muera, literalmente.

Y si bien es cierto que existe una cultura de no pagar impuestos, ni rendir cuentas, los que sí lo hacen sólo (sic) tienen que contar con dos contadores, un experto en fiscalización y un auxiliar para que lleve a cabo todo el ritual que significa pagar los impuestos y hacer las declaraciones correspondientes. Pero si usted desea hacerlo por su cuenta y riesgo, no hay ningún problema, la oficina de cobro y fiscalización le proporciona un manual de 31 cuartillas para que le sirva de tutorial, y si no muere en el intento, finalmente podrá cumplir con su obligación de ley, misma que permitirá que los gobiernos de los tres ámbitos cuenten con cierta certeza de que contarán con recursos para cumplir lo ofrecido durante las campañas electorales, y en una de esas, hasta para soportar alguna necesidad de último momento.



APUNTE

Cada año se informa de un tremendo gasto por actualización y modernización de los sistemas de cobro y fiscalización, no obstante, estos y todos los “candados” habidos y por haber, aún se quedan cortos, pues muchísimos ciudadanos a la hora de querer presentar sus declaraciones de percepciones, patrimoniales y de intereses, tienen que sudar la gota gorda para lograrlo.