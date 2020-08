PANdemia de corrupción

¿Se va a levantar el Partido Acción Nacional (PAN) del video escándalo de los sobornos? Es probable, pero no le será sencillo. Los panistas optimistas dirán que son sólo algunos de sus miembros, que el PAN es mucho más que los corruptos que vemos en la tele, que son sólo unos cuantos y no tardan en argumentar que son hechos aislados, como suelen decir los políticos para desmarcarse de los problemas de seguridad. Pero no es así.

El problema es que la política no es lineal. Lo que se juega aquí es la imagen, la percepción que los ciudadanos tienen de un partido y lo que logró López Obrador con estos videos es terminar de llevar al PAN a los niveles más bajos de la política. No lo hizo él solo, hay que decirlo, fueron muchos panistas durante muchos años los que enlodaron a ese partido, pero todavía existían algunos que consideraban que moralmente y en materia de corrupción estaban una rayita arriba del PRI. Este nuevo escándalo los puso a la par y dejó al presidente solo, absolutamente solo, con el discurso anticorrupción.

Rarísima vez las elecciones se ganan por knockout. Igual que en el box actual la mayoría de las contiendas se deciden por puntos, se ganan golpe a golpe, pegando alternativamente arriba, para quitar inteligencia y seguridad al enemigo, y abajo, para debilitarlo y hacerlo bajar la guardia. Este es técnicamente un uno dos: golpe a la quijada y gancho al hígado. Este último es mucho más doloroso y grave de lo que parece. Si la ya debilitada dirigencia nacional, embrutecida por los golpes en la cara, decide expulsar a los corruptos sin procesar, el fondo del asunto lo único que logrará será una eterna noche de cuchillos largos y se darán cuenta de que tienen muchos más contagiados, que como ellos mismos reclaman a López-Gatell, los números oficiales habrá que multiplicarlos por diez. Pero lo duro del golpe es que el presidente metió a los panistas en una dinámica interna de desconfianza en un momento en el que deberían estar pensando en y sólo en la elección del 2021.

¿Fortalece esto al partido de los Calderón? No necesariamente. Si bien le ayuda porque habrá quienes salten del barco blanquiazul para irse a México Libre, más que fortalecer el voto de este nuevo partido lo que provoca es la división del voto de derecha, lo que, otra vez, sólo ayuda y fortalece al presidente.

La única vacuna que tiene Acción Nacional frente a esta PANdemia de corrupción es que se contagie Morena. Difícilmente el escándalo de corrupción vendrá del primer círculo del presidente, no porque no haya especímenes de esa ralea en el gobierno, sino simple y llanamente porque el presidente controla muy bien lo que sale y lo que no en ese espacio. De donde pueden salir los anticuerpos es de Morena, de los escándalos de Barbosa, Bonilla, Polevnsky o Lomelí, de las luchas internas del partido en el poder que ha demostrado igual que los otros, pero más nuevo.

(diego.petersen@informador.com.mx)