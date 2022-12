Otro informe…

Al mero estilo del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón rendirá este día su Informe de Actividades 2022 como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco. Sin embargo, brotan los pendientes y las denuncias contra la administración actual por todos lados.

La lista es amplia: rezago en resolución de juicios, así como incumplimientos en la digitalización de expedientes. Señalamientos por nepotismo y corrupción. Despidos “injustificados” en la Judicatura. Amparos para que los magistrados se retiren de sus cargos con bonos millonarios. Y las críticas por el sometimiento del Poder Judicial a la chequera de Casa Jalisco.

Para dimensionar la crisis, nos dicen que el Poder Judicial de Jalisco se encuentra en el peor momento y con una efectividad por los suelos, ya que sólo se atiende el 18% de los juicios ingresados. Por eso la pregunta es precisa: ¿Qué se informará hoy?



* * *



Poco interés generó el proceso para presidir el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. En el primer día de registros sólo llegó una candidata con su documentación.

Uno de los motivos de la baja participación, nos cuenta, es por lo apresurado del trámite, porque sólo les dieron tres días a los suspirantes para juntar los papeles y hacer un ensayo sobre los retos de la justicia alternativa.

Otro factor es que los dados están cargados para que el actual titular, Guillermo Zepeda, repita en el cargo. Aunque cuentan que hay algunos que intentan quitarle la silla, todo indica que tiene la venia del líder máximo de la “refundación” para seguir en el cargo.

La inscripción de suspirantes cierra hoy, cuando se espera que lleguen algunos para taparle el “ojo al macho” y simular que fue un proceso abierto, en el que ya ni examen les harán a los que se apunten, así que no tendrán que quemarse las pestañas.



* * *



Parece que en el PRI en Jalisco nomás no aprenden. No entienden o no quieren entender.

Para renovar la dirigencia municipal de Guadalajara resulta que están postulando ni más ni menos que a Carlos Corona. ¿Lo recuerdan? Es aquel que, por más que pase el tiempo, no puede lavar su imagen.

Ahora se alió con Livier Téllez, quien forma parte del equipo del actual dirigente sindical Jesús Gaytán.

Y se dice que a Jesús Gaytán lo que más le interesa es usar las instalaciones del partido para sus reuniones sindicales. Por cierto, acaba de afiliar a 300 trabajadores de una empresa de taxis “ejecutivos” a su central obrera.