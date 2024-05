Otra elección, otro dolor de cabeza

Si muchas personas están preocupadas por lo que pueda suceder en México después de las elecciones del 2 de junio, también deberíamos estar alertas de otros comicios presidenciales, como el caso de Estados Unidos, donde existe elevadas posibilidades de que el ex presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Mucho de lo que dice es parte de sus argumentos de campana, pero también es cierto que conociendo a ese personaje que es capaz de todo y en muchos aspectos a costa de nuestro país y sus connacionales.

El sábado pasado, comparando a los inmigrantes con Hannibal Lecter, el asesino en serie y caníbal ficticio de la novela de “El silencio de los Corderos”, mostró su ira en contra de quienes buscan un mejor futuro en el país vecino: “Tenemos personas que han sido liberadas -quienes recientemente han ingresado solicitando asilo- y que no queremos en nuestro país, y llegan sin control alguno, sin autorización alguna. Y no podemos permitir que eso suceda. Nos están destruyendo y nosotros nos quedamos sentados. Será mejor que ganemos estas elecciones, porque si no lo hacemos, nuestro país estará condenado al fracaso”.

A finales del mes pasado Trump concedió una entrevista a la revista Time y en ella advirtió que realizará “deportaciones masivas”, además de señalar de manera preocupante que si el gana la elección, no habrá violencia, pero que si pierde “depende”, dijo el exmandatario, sonando a amenaza. Solo hay que recordar lo que provocó aquel 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington y que lo tiene en la antesala de un juicio penal. “Trump ha redoblado la apuesta por incitar a la violencia política y gobernar como un dictador si gana en noviembre”, dijo en un mensaje Alex Padilla, senador por California.

Y otro ejemplo de sus bravuconadas, lo publicado por Rolling Stone, donde personas de su círculo más cercano, aseguraron que el expresidente está decidido en caso de llegar al oficina Oval, a enviar “escuadrones militares de la muerte’, con el objetivo de atacar a los líderes de los principales carteles del narcotráfico en México.

En fin, que no solamente debemos de preocuparnos de lo que pueda resultar de la jornada electoral local, sino también de quien pudiera resultar ganador allende las fronteras, que podría convertirse en otro dolor de cabeza.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

