Mhoni Vidente ha decidido hablar sobre las elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump y Kamala Harris son los principales candidatos, quienes se enfrentarán en las votaciones programadas para el 5 de noviembre de 2024.

El resultado de estas elecciones determinará quién será el nuevo presidente, o en el caso de Harris, la primera presidenta de EE.UU. Por lo tanto, la fortuna del país norteaméricano y sus consecuencias con el resto del mundo, ya está en la mira de la vidente, Mhoni.

La vidente señala que la campaña de Kamala Harris ha sido deficiente, afirmando que “no le gira, no se le ve que tenga facultades para el negocio, ni para salvar al mundo”. En su opinión, “Kamala Harris se desinfló, no supo manejar la campaña, no hizo nada ni como vicepresidenta de los Estados Unidos”, y agrega que sería una presidenta ineficaz.

Respecto a Donald Trump, Mhoni Vidente ha pronosticado su victoria en las próximas elecciones, asegurando que será el ganador el 5 de noviembre. “¿Quién va a ganar en EE.UU.? Donald Trump, pero veo que va a estar mejor Estados Unidos con él, que con Kamala Harris, el problema va a ser México y América Latina”, declaró.

La vidente destaca que Trump es un empresario con experiencia, indicando que “se la sabe”, y considera que su conocimiento en negocios beneficiará a EE.UU. Sin embargo, también advirtió sobre su posible impacto a nivel global: “EE.UU. estará bien, el problema va a ser el mundo; cerrará fronteras, subirá aranceles, va a perjudicar a todos los inmigrantes, quiere que ellos paguen impuestos”.

