¿Otra consulta?

Hace unos días, y tras un torneo para el olvido, la directiva del Atlas lanzó una iniciativa en la que, a través de una consulta pidió a abonados (so pena de los que no adquieren pases para acudir a los partidos) una retroalimentación para mejorar el equipo.

En redes se polemizó porque algunos recibieron en sus correos una serie de preguntas diversas tales como, “Si fuera el dueño del equipo Atlas, ¿qué cambios harías para mejorar los resultados?”, o “¿en qué aspectos consideras que debe mejorar la directiva?”, y más de alguno soltó una risa, pero procedió a responder con el dedo aquello que emanaba de sus entrañas.

Y luego de las quejas, se cayó en la cuenta de que la dinámica surgió, más que nada, porque en estos días se cumplieron cinco años de la compra de la franquicia por parte de Grupo Salinas, y que coincide justamente con el peor torneo desde entonces, el peor en su historia participando en campañas cortas del futbol mexicano.

Fue hace un lustro que, en un hecho histórico, el grupo dueño de cierta televisora adquirió de los Zorros la marca, sus activos en el primer equipo, sus fuerzas básicas, y su porcentaje como dueño del Estadio Jalisco, tras una venta de 500 MDP. Fue un evento que esperanzó a muchos que pensaban que la sequía de títulos llegaría a su fin y que salvaría a un cuadro que había llegado al abismo tras una serie de malos manejos.

Pero no ha pasado nada, salvo la suma de récords negativos.

Un lustro después, muchos han comenzado a hacer un balance de lo acontecido en ese tiempo, sobre todo por el desgano que ha causado en la afición que extrañamente y contra su naturaleza se ha ido distanciando poco a poco, no precisamente por la caída en asistencias al Estadio Jalisco, sino por la evidente necesidad que se ha desarrollado de burlarse de la propia desgracia.

Y es que, dicen algunos, lo que más lamentan es la pérdida de esa emoción que los llevaba a acomodar en su planes el ver los encuentros. Se les cambió el día de juego, no se ha consagrado algún jugador de sus Fuerzas Básicas, no hay referente alguno al cual rendirle admiración, y sobre todo, la atmósfera en cada partido se ha vuelto tensa y hasta tóxica, y la comunión jugador-afición es mala, por no decir que no existe. La aspiración máxima es aparecer en la “Kiss-cam” de la polémica pantalla colocada en el centro del campo.

En todo eso hay algo de razón, y hay quienes esperan que de verdad los resultados de tanta preguntadera se apliquen, y que no sean más que un pretexto para solapar lo negativo que se ha sumado en cinco años. En época de consultas sólo desean que su voz sí tenga sentido... al menos en temas de futbol.