Osuna retornó triunfante con Astros de Houston

Y como se anotare oportunamente, el que acorde a los requerimientos en pitcheo de Astros de Houston pudiere hacer pronto su retorno a la actividad en Grandes Ligas tras la suspensión que sufrió, mejor desempeño no pudo haber tenido al debutar con su nuevo equipo el joven serpentinero mexicano José Roberto Osuna Quintero, ya que inició ganando y luciendo en su nueva etapa enfundado en la franela de los campeones de la última edición de la Serie Mundial.

Roberto Osuna fue requerido por el Manager A.J. Hinch para hacerse cargo del relevo en la octava entrada del cotejo que Houston enfrentó ante Gigantes de San Francisco el pasado lunes y sacó adelante para su escuadra ese crucial penúltimo inning, despachando en orden a los tres bateadores a los que enfrentó, y con tan sólo cinco disparos a la registradora sin recibir hit ni carrera, mostrando que logró preservar su fortaleza y habilidad plena como poderoso e inteligente serpentinero taponero a pesar de no haber lanzado desde el pasado 6 de mayo en un juego oficial en el más alto nivel del béisbol profesional, mostrando reciedumbre ante algunos leves abucheos con los que fue recibido por una parte de la afición californiana presente en el estadio de los Gigantes, dejando claro que también surtió efectos el trabajo de apoyo a la salud mental y fortaleza psicológica que seguramente debió haber recibido tras que le involucraron en el presunto episodio de violencia doméstica que aún está en etapa de revisión por las autoridades canadienses y del que poco realmente se sabe en cuanto a lo que podría ser la realidad, y por ende resulta demasiado difícil convertirnos en jueces, debiendo dejar esa definición a las autoridades competentes y enfocarnos ahora al rendimiento deportivo del habilidoso lanzador mexicano que parece tiene con qué darle la vuelta a la página y emerger cual ave fénix, reposicionándose como pelotero estelar en Astros.

El joven sinaloense tuvo el temple suficiente para no solamente salir airoso de la que no se auguraba fácil encomienda, al entrar al juego en esa octava entrada con los hasta en ese momento adversos resultados para su escuadrón, ya que Astros perdía por 3-1 y al menos en cuanto a su capacidad deportiva acalló las incipientes críticas que se levantaron en razón de su contratación por la directiva de los Astros de Houston al traerlo desde Azulejos de Toronto a cambio de tres peloteros, en una transacción que sin duda convino tanto a Houston como a Toronto, pero especialmente al propio Osuna, para quien era incierto cómo sería recibido por la afición canadiense tras la andanada mediática en su contra a partir del presunto incidente del que se le incriminó y por el cual ya el chaval purgó una larga suspensión de 75 partidos, sin que por ello haya aceptado nunca su culpabilidad, y el caso está aún en proceso de indagatoria previo a la resolución por autoridades judiciales.

Osuna no se arredró, se proyectó cómo lo que es: un poderoso taponero inteligente y hábil, experimentado a pesar de su corta edad y apenas estar en su cuarta temporada como ligamayorista, y con el exitoso desempeño que mostró el lunes pasado en su primera aparición con Houston en el AT&T Park de os Gigantes de San Francisco, le dio a la directiva de su nuevo equipo, y al que ahora es su timonel A.J.Hinch, la justificación de haberlo contratado a pesar de las circunstancias adversas en que estaba inmerso y la incertidumbre sobre su real estado anímico, psicológico y físico atlético, además de la pericia y dominio de la esférica tras el tiempo sin lanzar y la avalancha de críticas sociomediáticas tras los sucesos de los que le acusan sin hasta ahora existir verdad ni resolución clara al respecto.

El chamaco no se achicopaló ni fue víctima de miedo escénico, y con determinación y agallas subió a la lomita de las responsabilidades con el ánimo resuelto a obtener éxito y empezar a labrar una buena senda para seguir adelante con éxito en su trayectoria dentro de la Gran Carpa y todo le resultó afortunado en su retorno: contuvo a la artillería del equipo contrario, dominando con firmeza a los tres toleteros que enfrentó, contó con gran apoyo de los bateadores de su escuadra que remontaron la desventaja en el marcador, además que fue sacado del juego en forma oportuna para no arriesgarlo tras la gran actuación en la entrada que despachó atinadamente y por si fuera poco, tuvo en su ahora compañero de staff al cerrador dominicano Héctor Rondón, el mejor aliado, pues impuso un férreo cerrojo en el noveno y último inning para que en consecuencia se le acreditare a Osuna la victoria, que en términos estadísticos y de imagen resulta bastante más espectacular que el anotarse el salvamento.

Ayer no tuvo acción Osuna en el segundo juego de la serie ante San Francisco, quizá por no haber querido arriesgarlo su cuerpo técnico y llevarlo paulatinamente hasta su mejor nivel, pero habrá que ver cuál será el nuevo papel que tendrá a su cargo en Astros; si compartirá alternadamente con Rondón la responsabilidad de los cierres o estará destinado a la preparación del cerrojo, lo que sin duda será una decisión que pronto deberá tomar el piloto Hinch y sobre de ello veremos cuál será la característica y periodicidad de su desempeño, así como los logros y récords que podrá aspirar a lograr, que en esta campaña ya no serán muchos, pero a cambio, al estar ahora en un conjunto sólido como Astros, deberá entender que más que récords personales tendrá la satisfacción de compartir los lauros que logre su novena, entre ellos quizá repetir cómo campeones de la Liga Americana y de la Serie Mundial.

