Opiniones prometedoras

La batalla dentro de la escudería Force India es para muchos de los seguidores la más equitativa, complicada y por último decisiva. Cuando en 2016 se confirmó la llegada del talento protegido de Mercedes al equipo que utiliza sus motores, la expectativa era conservadora, ya que no conocíamos mucho de las capacidades de Esteban Ocon, pero después de completar la temporada debe quedar claro que Ocon no sólo arribó al serial, si no que pretende triunfar en la cima del automovilismo.

Esteban tiene un contrato con Mercedes que lo arropa y genera la esperanza de una oportunidad de pilotar una de sus Flechas Plateadas y, por consecuencia, una verdadera posibilidad de competir por el título, mientras que Sergio Pérez ya en su séptimo año en la parrilla no puede darse el lujo de fracasar en la batalla si pretende ya no conseguir un asiento más competitivo, sino tan sólo permanecer en el circo.

La cabeza deportiva de Mercedes, Toto Wolff, mantiene una estrecha relación con el piloto francés e inclusive fue Esteban quien acudió al alemán al buscar consejo sobre cómo controlar la batalla con Checo en la mitad de la campaña pasada, una enemistad costosa para Force India que sólo terminó al aplicar órdenes de equipo tajantes, sin embargo Wolff no comentó nada en su momento y sólo hace un par de días admitió su molestia con ambos pilotos por sus actuaciones dentro de pista.

La opinión de Toto es especialmente importante para Ocon, ya que su futuro está ligado a la armadora alemana y el simple hecho de que Toto hiciera pública su frustración es clara evidencia que el piloto está bajo el escrutinio de Mercedes, y creo que puede ser la amenaza más clara para Valtteri Bottas dentro de la escudería.

Debo reconocer que probablemente el nivel de competencia de la escudería rosa no sea el mismo del año pasado, fruto no de su fracaso, sino de las mejoras en los equipos rivales directamente. McLaren promete mucho con el cambio de motor y Renault cerró el año con buenas notas, pero definitivamente en 2018 en Force India se definen los futuros de su alineación.

