El valemadrismo del Padre “Pistolas”

El pasado 5 de marzo, que se celebraba el Miércoles de Ceniza -y con ello el inicio de la Cuaresma-, fue la fecha en que regresó a oficiar misa el padre Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el “Padre Pistolas”, después de permanecer un año y cuatro meses inhabilitados por la arquidiócesis de Morelia, acusado de celebrar la Santa Misa con pistola al cinto, por defender el derecho de portar armas, comentarios machistas y su permanente uso de groserías y ofensas durante sus homilías.

Bueno, pues a 8 meses de regresar a sus actividades religiosas el “Padre Pistolas” en la comunidad de Chucándiro, Michoacán, volvió “a las andadas” y durante una misa del domingo pasado -2 de noviembre- de su ronco pecho salió lo mejor de su repertorio callejero y se metió nuevamente en problemas, pero ahora con la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

El padre Gallegos -originario de Tarimoro, Guanajuato- hizo referencia durante la homilía a la construcción del acueducto de la Presa Solís, que llevará agua de Acámbaro a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. “Miren, con la presa de Solís se riega al estado de Guanajuato, le damos de tragar a todo pinche México, y si nos quitan la presa se van a morir de hambre cabrones, y esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste…, yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”, sermoneo con su florido lenguaje el religioso.

La reacción de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) fue de “profunda preocupación y reprobación” a las afirmaciones del “Padre Pistolas”, señalando que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”, y menos desde el púlpito de una iglesia. “La Iglesia debe de reflejar el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”.

Aunque la iglesia defiende y promueve la dignidad de las personas, sus derechos y en general busca la justicia social, con las actitudes asumidas por el religioso en cuestión, aquí vale la pena reproducir algunas citas bíblicas: Lucas 6:45 “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca” y Efesios 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes”. Además, hay que recordar que el canon 285 del Código de Derecho Canónico de 1983 establece muy claramente que, “... los sacerdotes deben evitar cualquier comportamiento o actividad que sea incompatible con su estado clerical”.

Sin embargo, ante la reincidencia en la desobediencia a permanecer en el marco de sus responsabilidades, el “Padre Pistolas” ratifica su valemadrismo a lo que la Iglesia le permite y lo limita.

Usted, ¿qué opina?

