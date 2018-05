Omar Chávez: fastidio por el boxeo

Jorge “Maromero” Páez Jr., Julio César Chávez Jr., Omar Chávez, generación de boxeadores que se erigieron en la punta de lanza del boxeo mexicano en los primeros 10 años del nuevo milenio, hoy convertidos en cartuchos quemados, en actores que hace tiempo debieron colgar los guantes para invertir sus talentos en otros derroteros.

Hartos de la disciplina, aburridos del boxeo, sus rostros en otros tantos de sus combates proyectan ese rictus de fastidio, el apellido, la fama de sus padres, los empuja a continuar estropeándose el físico, una resta a sus capacidades físicas que es mantenida por capricho, porque en el horizonte no existe nada, no campeonato del mundo, no ídolo, tampoco pelea histórica de alcance global. Este proyecto ya se extinguió, promotores, televisión, harán algún negocio con la herencia ilustre al presentarlos en pequeños escenarios del país.

JC Chávez Jr., con feo estilo boxístico, pero que le funcionó. Omar Chávez, igual, con feo estilo, pero no le alcanzó para internacionalizarse. “Maromero” Jr., el mejor en el cuadrilátero, pero igual de indisciplinado, y quien se presentó aquí en el Parque San Rafael ante el “Inocente” Álvarez, encuentro aburrido, para jamás recordarlo.

Omar, quien ha desarrollado casi todas sus peleas en territorio nacional, mañana vuelve al ring, y recibe, por enésima vez, ultimátum de su padre, el César JC Chávez: si no gana, que se retire. El “Businessman” se enfrenta al argentino José Carlos “Puro” Paz en superwelter a 10 rounds en el Palenque de la Feria Nacional de Durango. Publicitan que el argentino le ganó a “Maromero” Jr., los aficionados mexicanos saben que el mexicalense puede perder ante cualquier adversario.

De “Pipino” a Munguía

El barretero hidalguense José “Pipino” Cuevas paralizó al país la noche que noqueó al puertorriqueño Ángel Espada en la Plaza de Toros Calafia en Mexicali, en julio de 1976, ganó el campeonato mundial welter AMB y se erigió en ídolo. Lo promovió en varias de sus defensas, si no es que en todas, el zacatecano Rogelio Robles, presidente de la empresa Azteca Promotions, un pasaje inolvidable que recordaron muchos aficionados con la demostración del inmaculado tijuanense Jaime Munguía, al noquear a Sadam Ali y destronarlo como campeón mundial superwelter OMB, el sábado en Nueva York. Con 21 años de edad, Munguía podría ser considerado para las grandes ligas en 2020.

Luis Batista Salas, presidente del Comité de Campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ha ordenado el comienzo inmediato de las negociaciones para un combate entre el recién coronado campeón superwelter de la OMB, el mexicano Jaime Munguía, y el contendor inglés Liam Smith. Publicó Notifight.com… Y por ahí estaré atisbando.