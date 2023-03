“Oda por los acarreados”

Pues, en contra de la opinión de muchos demócratas auténticos y de otros que se consideran a sí mismos como amantes de los gobernantes y no creen necesitar hacerlo, a mí me parece que el llamado acarreo, o denominado también como estímulos por asistir a un acto multitudinario, como quiera que usted lo llame, me parece menos malo que simplemente invitar a alguien a que, por amor al arte, asista a un acto masivo.

Así, hubo un acto tumultuoso de personas invitadas por la sociedad civil que llenó la Plaza de la Constitución, sin banderas, gentes que querían manifestarse ante los ministros de la Suprema Corte para que, viendo que eran muchos, se compadecieran y declararan que el famoso plan B del señor Presidente es anticonstitucional y, si fuera posible, le hicieran una trompetilla al mandatario.

El acto le pareció insubstancial al Presidente y no sé si lo dijo, pero cuando menos era un acto promovido por García Luna, a quien los del PAN desconocen; por el propio PAN y por el PRI del tal Alito y lo que queda del PRD, cosa que yo dudo, ya que ni con refuerzos juntan tanta gente los tres, y de lana, pues no creo que anden muy sobrados.

De manera que el gentío tendremos que abonárselo a los corruptos, emisarios del pasado que, como los tlaxcaltecas, se aliaron con los gachupines para derrotar a los aztecas; que después coronaron a don Agus y que luego se lo tronaron; que apoyaron a López (no a éste, sino al otro que fraccionó las tierras del norte); o a los que fueron con Pomuceno, fruto de un arremangón de sotana que se dio el siervo de la nación, a Miramar a traerse a Maxi y a Carlota, narices de pelota, o por qué no, invitados por Claudio González, el décimo, que debe ser riquísimo para andar gastando en manifestaciones, o los del INE.

El hecho es que al gobernante le ardió como pica pica en el rábano y como él siempre es más fregón que los otros, él estará “un punto arriba de lo que tú digas”. Decidió hacer otra manifestación más grande contando con la complicidad de los que están pegados a la ubre pública y disponen de ella libremente, aunque como no hay tarugada sin seguidores, muchos habrán ido al festejo por puro gusto.

A diferencia de la concentración de los fifís, que iban disfrazados de pueblo y no hubo zona VIP, en la del amado gobernante sí hubo zona para machuchones y vimos, entre otros, a la guapa Geraldine, ligeramente embarazadita.

Aunque no lo vi, entre los importantes debió estar el as bajo la manga, que es el candidato Noroña, luciendo tres corcholatas; la más sexi, que es Claudita, que no sé si llevó dos nombres; el aspiracionista Ebrard; el hermano Adán y todos los gobernadores, que eran los paganos y no crea que llevaban un sobre amarillo de contraseña, había invitaciones formales.

Así que unos quedaron pagados y paseados, y otros sólo paseados.

