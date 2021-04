En junio del año pasado el presidente hizo un llamado: “o se está con la transformación o en contra de la transformación". En su momento critiqué la declaración porque somos una gama de cientos de colores distintos, mentes, lenguas y formas de entender la vida.

Nos obligaba a tomar partido, a dibujar a México en blanco o negro. Criticarlo significaba ser inmediatamente un adversario, un neoliberal más que apoyaba ciegamente a los gobiernos anteriores. No existía lugar para debatir y llegar a consensos. Todo o nada.

Diez meses después me como mis palabras. Si es tiempo de definirse: O se está con la democracia o se está a favor de la destrucción.

Porque la democracia está en peligro cuando frente a un féretro Félix Salgado Macedonio dice, como señala Héctor de Mauleón, al puro estilo de narco manta colgada de un puente: “no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar” “Cabroncito”. En el mismo lugar, el presidente de Morena Mario Delgado lo apoya. Y al día siguiente el presidente de la república embiste contra Lorenzo Córdova y el INE. ¿Así o más claro?

Quisiéramos votar con más argumentos que sólo estar en contra de Morena. Quisiera no tener que votar por los partidos que han fallado. Quisiera que entendiera cada uno de los candidatos de la oposición que mi voto no será a favor de ellos, no será porque bailan bien ni porque aparecen en los mercados pidiendo un kilo de tortilla. No será porque recorren el país incitando memes. No será por su “ingenio” en las campañas. No será porque olvido sus malos gobiernos. No será por su trayectoria en el deporte ni por su corona de belleza. Mi voto será en contra de todos pero a favor de la democracia.

Porque si intelectualizamos de más nuestra decisión, si romantizamos en la creencia de que los partidos de oposición y sus candidatos nos entregarán canastas envueltas de propuestas y plataformas ideológicas, corremos el riesgo de enterrar la incipiente democracia mexicana.

Este también es un llamado en defensa de Morena y López Obrador, porque si debilitamos a las instituciones, si desaparecemos el INE y dejamos a la democracia en manos del pueblo bueno, en manos del voto a mano alzada, de las encuestas telefónicas y al juicio de quien gobierne en su momento. No sería de sorprender, que a alguien se le ocurriera enjuiciarlo por el exceso de 190mil muertos que pudieron evitarse durante la pandemia, esto según el estudio elaborado por un grupo de especialistas a petición del panel independiente de la Organización Mundial de la Salud.

Y es que no podemos garantizar que en unos años más no se intenten revanchas políticas, pero si podemos fortalecer la democracia y a sus instituciones para que esto no suceda. Podemos equilibrar el Congreso para generar contrapesos y darle voz a las millones de voces que no estarían representadas. Eso también está en juego.

Si es momento de definirse. Porque pareciera que defender la democracia es estar a favor de los corruptos y en contra del gobierno. No lo es así. Es estar a favor de México.

@JoseiRasso