El pasado viernes tuvo lugar la presentación ante el público lector de una nueva editorial en esta plaza, se llama Espina Dorsal y es dirigida por Gustavo Íñiguez, muy conocido en el medio. Para darla a conocer tuvo lugar una presentación y lectura en la Casa ITESO Clavijero, a mi juicio hermosísima finca que construyera el arquitecto Luis Barragán Morfín para don Efraín González Luna y su familia, sitio que es de por sí muy lucidor para eventos culturales y ejemplo de lo que considero debe ser una acción de las universidades para conservar las construcciones valiosas en servicio de sus propósitos educativos y de mantener, como en este caso, un bien digno de lucir y para lucirse en la ciudad.

Espina Dorsal es una editorial que empieza publicando una cantidad de libros y nos invitaron al evento a dar a conocer nuestra obra, y digo nuestra obra porque una novela escrita por mí forma parte de los libros que constituirán el acervo de la editorial y está próxima a aparecer; la verdad me da gusto que la hayan elegido como la primera novela de su colección.

En realidad, esta es parte de lo que iba a ser una trilogía de novelas, de las que subsisten dos: El enano, que es la que se va a publicar, y la que queda pendiente se llamará, cuando se publique, La muerte de Isabel; la tercera de ellas no me gustó, la borré y no sé si la vuelva a escribir, porque notas al respecto sí tengo.

La primera de ellas trata de un sujeto con alguna deformidad y trato de reflejar lo que yo considero era una forma de vida; desde luego los sucesos que se narran en ambas novelas no tuvieron lugar en realidad, aunque menciono lugares y nombres de personas que sí existieron, pero tan solo hago mención de ellos, pero todo, absolutamente todo, es producto de mi imaginación y no me basé para ello en ninguna persona o grupo de personas que tuvieran existencia real; espero que la de El enano tenga éxito, lo que produciría casi como necesario que se publicara su hermana. Desde luego estas novelas fueron escritas hace más de veinte años y a pesar de ello me siguen gustando, por lo que espero les gusten a los lectores.

Además del suscrito, en la presentación de la editorial hubo un importante grupo de autores que expusieron parte de su obra, ya que como les digo la editorial va con todo. De los poemarios ya publicados, leyeron Héctor Limón (El síntoma del impostor), Melissa Niño (La hélice en rojo de mi corazón gravita), Mónica Gómez Lasso (Apariciones) y Patricia Vázquez (La novela de las mujeres murciélago). De los de próxima aparición participaron Eliana Villanueva y Fanny Enrigue -quien es mi hija y correctora; desde luego que ya les iré avisando cuando las obras vayan saliendo del largo y delicado proceso editorial, ya que el interés del editor es que sean publicaciones muy cuidadas.

Por ello, desde esta nuestra charla semanal me permito desear al editor todo el éxito que sea posible en la labor que hoy hace pública.

@enrigue_zuloaga