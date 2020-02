Novedosa opacidad en Liga del Pacífico

Ocurrida en las instalaciones de sus oficinas sede en la confluencia de la calle Brasilia y la prolongación de la Avenida de Las Américas, en Guadalajara, casi en los límites con Zapopan, en la gran área conurbada metropolitana de Jalisco, transcurrió sin pena ni gloria el pasado jueves 27 de febrero la primera asamblea de este 2020 entre los presidentes o propietarios de los 10 equipos conformantes de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, sin que se hayan anunciado al término de ella resultados o situaciones trascendentes, omitiéndose por esta ocasión la tradicional reunión y diálogo entre representantes de medios de información y el dirigente de la Liga, el sonorense Omar Canizales Soto, acompañado de los jerarcas de los 10 escuadrones que conforman la LMP, de ahí que “los resultados” de lo que fue la primera asamblea realizada en el año 2020 fueron anunciados mediante un escueto boletín dirigido a los medios de comunicación y siendo sorpresivo el que se haya cancelado esta sana actividad de informar de forma transparente y directa sobre lo acontecido en estos eventos deliberativos entre los factores de las decisiones en la LMP.

No hubo pues la oportunidad para que los representantes de diversos medios de comunicación impresa electrónica o digital pudieren obtener respuesta a un par de asuntos que entre otros resultan de interés e importancia, como son el tema de la transición del contrato que desde 2010 tenía la LMP con la empresa Megacable en relación a los derechos de transmisión de los diversos cotejos entre las novenas que integran el circuito, así como los eventos especiales derivados de la competencia en las agendas ordinaria y Postemporada, y que al parecer se ha culminado para dar paso a un nuevo Convenio Marco con la empresa SKY y del cual se esperaba hubiese detalles al respecto, noticia que tal como se ha dicho se ha venido comentando desde los últimos meses del año anterior dándose como un hecho, pero del que no se han otorgado mayores detalles desde que este tema se vino ventilando entre diversos personajes que usualmente generan información en las redes sociales a través de sus cuentas y portales, asunto del que se bajó el nivel de comentario, pero que por una nota que pareciera una filtración más al portal digital llamado Puro Beisbol, firmada por Fernando Ballesteros, se dio por hecho haberse cristalizado el nuevo contrato, lo que de hecho había venido siendo un secreto a voces desde hace meses, y en esa nota al parecer dirigida desde la propia LMP se dijo que desde el pasado lunes 24 de febrero se formalizó el señalado nuevo acuerdo comercial con SKY, posiblemente muy ventajoso para la LMP en razón de la posibilidad que conlleva en cuanto a ampliar sólidamente la propagación de la información relativa a lo que acontece en el beisbol de otoño-invierno en México, sus cotejos y eventos especiales e incrementar así el potencial para la atracción de patrocinios que le den mayor solvencia a la Liga y sus equipos.

No obstante era esperado que al terminar la asamblea en la acostumbrada rueda de prensa se pudiere obtener de forma directa de voz del propio Omar Canizales los detalles del presumible nuevo convenio, sea que los hiciere públicos de motu propio o al responder las preguntas expresas al respecto más no hubo tal oportunidad como tampoco la de cuestionarle sobre la próxima edición correspondiente al año 2021 del denominado Clásico Mundial de Beisbol (World Baseball Classic), que a diferencia de otras ocasiones ahora no tendrá como escenario a alguna de las distintas sedes beisboleras mexicanas, tal como lo fue así -y aún lo recordamos como algo muy grato- en la edición de 2017 cuando el estadio casa de los Charros de Jalisco albergó una de las cuatro sedes de la fase de Octavos de Final con un gran éxito en cuanto al esquema administrativo comercial y de atracción de los aficionados a los cotejos.

En el escueto boletín dirigido a los medios de información por el área de comunicación de la LMP sólo se da cuenta de algunos temas que parecieren ser menores y que resultan poco atractivos por el momento, como el que se realizó un balance (sin detallarlo) sobre la actuación del equipo que representó a México en la más reciente edición de la Serie del Caribe y el que se está ya trabajando para el diseño estratégico del calendario de actividades de la próxima campaña, la 2020-2021, a iniciar en octubre.

