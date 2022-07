Notre Dame: avances, perspectivas

En una entrevista que publica Le Figaro el pasado 22 de julio, el coordinador de los trabajos de restauración de la catedral de París, el general Jean-Louis Georgelin, pone al día la información acerca de las obras y su perspectiva sobre los avances, tomando en cuenta ciertos retrasos debidos a la urgencia de eliminar la contaminación por plomo y a la pandemia de covid. Como en toda obra, es inevitable que surjan imprevistos y demoras. “Cada vez que nos topamos con dificultades, estamos ahí para resolverlas”, dijo el general, y añadió que su papel “es mantener el objetivo, no ponerlo en tela de juicio”.

Prosiguen ahora los trabajos, y al terminar este verano comienza su segunda fase con la reconstrucción de la armazón de madera, es decir de la techumbre de la catedral, de las bóvedas y de la flecha o aguja sobre el centro del transepto. A partir de septiembre se instalará dentro del edificio un inmenso andamiaje de 600 toneladas, que culminará a cien metros de altura, para poder edificar la nueva aguja, cuya base se sentará en el primer semestre de 2023; se prevé que a mediados del año se pueda ya ver cómo se va perfilando la silueta de la flecha en el cielo de París. La primera fase tuvo un costo de cerca de 120 millones de euros, y para la segunda están presupuestados más de 550. El total se calcula en unos 850 millones.

La restauración interior comenzó el pasado mes de marzo, cuando se sumaron a las obras los especialistas en pintura mural y escultura, así como en la talla de piedra. Al mismo tiempo, se lleva a cabo en distintos puntos de Francia la restauración de 22 pinturas de gran formato, que datan de los siglos XVII y XVIII.

Pero todos lo ojos están puestos en el 2024, año que desde el incendio fijó el Presidente Macron para la reapertura de Notre Dame. El general Georgelin señala que es un objetivo ambicioso y complejo, pero que “lucharemos para ganar esa batalla”. Puntualiza: “cuando hablamos de 2024, hablamos de la reapertura de la catedral al culto y a las visitas. Lo cual no significa que todo esté ya terminado. Quiere decir que el arzobispo podrá reanudar el uso de su catedral para el propósito que se construyó, o sea el culto católico”. E insistió: “por el momento nada permite decir que no se cumplirá con ese objetivo”. Los funcionarios de monumentos históricos del ayuntamiento de París consideran que la reapertura de la catedral no se dará toda al mismo tiempo, y que incluso después de haberse reanudado el culto podrá haber cierres parciales, o seguirán en obras secciones que no estén completamente terminadas. Asimismo, queda por definirse y concretarse el arreglo del entorno, el cual depende también del cabildo de la ciudad.

Por su parte, el pasado jueves 28 la Ministra de Cultura del nuevo gabinete de Macron, Rima Abdul Malak, confirmó que, a pesar de los escollos y de que se trata de una obra extremadamente compleja, la reapertura sigue prevista para 2024, pero la fecha precisa, dijo la funcionaria, se fijará en coordinación con el Arzobispado de París.