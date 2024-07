¿Nos volverán a doblar?

Fue el 23 de abril de 2022 -hace casi 26 meses- cuando Donald Trump en Ohio, en un mitin de apoyo a JD Vance quien buscaba sustituir al senador retirado Rob Portman, criticando al gobierno de Biden por sus políticas en la frontera con México y recordando cómo impuso a nuestro país un programa de asistencia migratorio -con la amenaza de imponer aranceles-, dijo, “Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto -Marcelo Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores-, justo debajo del jefe… NUNCA HE VISTO DOBLARSE A NADIE ASÍ. Entró a mi oficina y se rió de mí cuando le digo ‘necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis’. Él me miró y me dijo ‘¿gratis? Porque haríamos algo así en México’. Le dije, ‘necesitamos algo llamado Quédate en México’”.

¡Qué coincidencia! Hoy, JD Vance es su candidato a la vicepresidencia -quien comparte sus políticas migratorias- y en el seno de la convención republicana -donde hoy Trump será nominado oficialmente el candidato- el tema migratorio y la crisis de muertes por sobredosis de fentanilo traficado desde México se adopta como un arma electoral. En la sesión de la convención del martes por la noche el asunto de la migración irregular y el tráfico de fentanilo fueron combinados para usarse como argumento político, responsabilizando a los cárteles mexicanos de la muerte de más de 300 mil personas en Estados Unidos. El nuevo candidato a la vicepresidencia -JD Vance-, quien sufrió de las adicciones de madre en su juventud, durante su campaña al Senado tomó como bandera el tema y llegó hasta decir que “la crisis por el consumo de fentanilo es más grave que la guerra en Ucrania”.

Y la otra coincidencia, con el tema de los aranceles, ya que la amenaza de hace casi más de dos años, fue refrendada por el mismo expresidente Trump el mes pasado, cuando al hablar ante legisladores republicanos sobre la agenda económica, habló de aumentar “significativamente” los impuestos a la importación de productos extranjeros. Y el martes por la noche ese asunto fue abordado en la convención republicana por Marjorie Taylor Greene cuando les recordó a los asistentes que el plan del expresidente -en caso de llegar a la Casa Blanca- podría incluirse un arancel general del 10 por ciento a casi todas las importaciones y un 60 por ciento sobre los productos chinos”.

La reiteración o coincidencia de temas como la migración, del tráfico de fentanilo y la posibilidad de impuestos a las importaciones, todas tienen que ver con México. En las dos primeras somos corresponsables y en la tercera seríamos afectados drásticamente. Lo más seguro -como se ve el panorama de la contienda electoral en el país vecino- es que a partir del 20 de enero próximo -cuando tome posesión el nuevo gobierno (Trump)-, nuestro país tendrá que “navegar” a través de un camino muy sinuoso, con muchos obstáculos y muchos riesgos. ¿Nos volverán a doblar?

¿Usted, qué opina?