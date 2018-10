Ni satisfacción total ni más sol azteca

La coincidencia del anuncio de ayer sobre la declaración de bancarrota de la tienda Sears, que en algún momento se convirtió en la tienda minorista líder en Estados Unidos, famosa por su eslogan “la satisfacción total o la devolución de su dinero”, con la revelación del ex líder perredista, Jesús Zambrano, de que el PRD terminó su ciclo y que el partido del sol azteca desaparecerá para siempre con el fin de transformarse cambiando incluso de nombre, es muestra clara que todo proyecto, sea privado o social, que no se autocorrige, no se renueva ni se adapta a las nuevas exigencias y realidades, termina por extinguirse.

En el caso de la tienda que nació en Chicago en 1886, fundada por Richard Sears, un ex empleado de ferrocarriles al que llegó un cargamento de relojes que comercializó exitosamente y que lo llevó a asociarse con el relojero profesional Alva C. Roebuck para constituir la firma Sears Roebuck, es claro que sus directivos descuidaron el seguimiento de los cambios de hábitos en sus consumidores y en el surgimiento de nuevos competidores que fueron apareciendo de la mano de la revolución de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que le pasó a Kodak en la industria fotográfica con las firmas digitales, o a Blockbuster con Netflix, le pasó a Sears con Amazon.

Sears cumplió el año pasado 70 años en México, a donde llegó en 1947. En 1997 la tienda fue adquirida en 85% por el Grupo Carso de Carlos Slim. Habrá que ver qué pasará con los empleos de las 75 Sears que operan en México, que no tienen tan malas ventas como en Estados Unidos, y que por estar ligadas a este poderoso grupo económico podrían vivir unos años más como pasó con Blockbuster tras su quiebra en 2010 en la Unión Americana.

En el caso del Partido de la Revolución Democrática (que nació hace 29 años, un 5 de mayo de 1989, bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, tras las elecciones de 1988 en las que perdió la elección presidencial ante el priista Carlos Salinas, en un muy desaseado e inequitativo proceso electoral en el que el Gobierno era juez y parte, y que fue a todas luces fraudulento) que desde su fundación se asumió como un partido de izquierda, por la fusión de la corriente cardenista crítica del PRI con las agrupaciones que daban vida al Partido Mexicano Socialista, es también claro que sus dirigentes perdieron la brújula tanto al interior como al exterior de ese instituto político.

La salida, primero de Cárdenas, por diferencias internas con el grupo que tomó el control del partido denominado como Los Chuchos, y por el mismo motivo, Andrés Manuel López luego de 2012, tras su segunda postulación presidencial, hundió a ese partido que lejos de fortalecer su vida institucional y democrática se dividió por disputas e intereses personales, muy parecidas a los partidos tradicionales que en su mejor momento desplazaron en la Ciudad de México.

Sin tener ni desplegar nunca una agenda de ampliación de libertades propia de la izquierda, AMLO fundó en 2014 el partido Morena, que supo leer de mucho mejor forma que los perredistas, las necesidades y motivaciones de un electorado inconforme con los partidos tradicionales en los que incluyó al PRI, al PAN, pero también al PRD, al que el elector dio la espalda el pasado 1 de julio y lo dejó en agonía.