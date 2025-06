Sheinbaum señala malos resultados para PRI y PAN en elecciones de Durango y Veracruz

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que a Morena y sus aliados les haya ido mal en las elecciones del pasado 1 de junio en Veracruz y Durango , a la par de la Elección Judicial.

Durante "La Mañanera" de este martes 3 de junio, Sheinbaum expuso los resultados de la elección de municipios, además que exhibió los del "PRIAN".

"Así que digan qué mal le fue a la coalición Morena-Verde- PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? [...] Entonces toda esta cosa que salieron, hasta en el Wall Street Journal que qué mal le había ido, pues no, no le fue mal", expresó.

Con los datos del PREP de Durango, la Presidenta resaltó que la coalición Morena-PT-Partido Verde-RSP tenía, en 2022, 18 municipios y gobernaba a más de 277 mil personas, el 15.14 % de la población; para este 2025 expuso que Morena y aliados gobernaban a 33.05 %.

Señaló que en Durango, PAN-PRI-PRD tenía 15 municipios en 2022 y gobernaba al 84.76 % de la población, pero ahora solo va a gobernar el 64.98 %. Refirió que el Partido del Sol Azteca ya no existe .

"Mientras que se gobernaba, antes de la elección, el 15.14 % de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango.

"Así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad?", expresó.

Sobre Veracruz, la Presidenta destacó que, en 2021, la alianza de Morena con sus aliados gobernaba al 60.03 % de la población veracruzana y, tras estas elecciones, al 65.01 %.

Señaló que PAN-PRI y PRD gobernaban al 31.20 % de la población en 2021, y para este año lo hará sobre 17.78 % en Veracruz.

"Así como que muy mal tampoco les fue, verdad", declaró Sheinbaum Pardo.

