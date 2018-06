¿Nace un nuevo Poder Judicial?

Tal vez asustados por el “cambio de régimen” y el futuro que nos depare después del 1º de julio, a tan solo 21 días de los cierres de campaña y a 24 de la votación, el sistema judicial del país brinca al centro del ring del debate político nacional con una resolución, que parecería histórica en México. El Primer Tribunal Federal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.

La resolución viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Esta valoración no proviene de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional.

En senda resolución de 710 páginas el Primer Tribunal llama a crear una Comisión de la Verdad frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Gobierno federal había siempre dicho que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial.

En su párrafo 1102 la sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales.

Ante esto, la PGR pasmada emitió un boletín de escasas 259 palabras, diciendo que el Tribunal excede sus facultades. ¿Y la justicia?, pregunto yo. ¿Será que comenzaremos a ver jueces actuando de manera eficaz y diligente en otros ámbitos?