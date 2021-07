Mucho por descubrir, pero mientras tanto…!

Ayer se cumplió con el segundo vuelo extraterrestre por parte de alguien que no es parte de un programa espacial. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, sobrepasó la línea Karman -que según la Federación de Aeronáutica Internacional es la zona localizada a 100 kilómetros de la superficie de la tierra que divide la atmósfera del espacio- para hacer una excursión de 11 minutos a 3,700 kilómetros por hora. Hace nueve días, otro millonario, Richard Branson hizo historia como el primer particular en salir a la zona de gravedad cero y desde allí envió una fotografía del interior de la nave y que decía al pie "Bienvenidos al comienzo de una nueva era espacial”.

Cuando todavía no se conquista el espacio plenamente, cuando muchas interrogantes permanecen en el aire y cuando la comunidad científica busca descifrar los secretos del universo, los viajes de esparcimiento ya se iniciaron fuera de nuestra atmósfera.

Es cierto que ya se tiene una estación internacional planetaria, que se llegó a la luna con astronautas y se logró regresar a la tierra, que ya se consiguió amartizar con dos sondas -estadounidenses y chinas- y se inició lo que será una prolongada investigación del planeta Marte, sin embargo cada día surgen más interrogantes y nos hacemos más cuestionamientos.

Hace apenas dos semanas, dos detectores de ondas gravitacionales ubicados en Estados Unidos y en Europa, captaron -lo que nunca había sucedido- lo que se llama ‘cataclismo cósmico’, que es la coalición entre agujeros negros (concentración de materia en un espacio tan pequeño que nada puede salir) y estrellas de neutrones. El agujero negro, mas de nueve veces mas grande que el sol, chocó contra la estrella de neutrones, casi doble de tamaño del astro solar.

A los nuevos descubrimientos le agregamos las interrogantes como los objetos voladores no identificados (OVNIS), que ni la ciencia, ni las agencias espaciales, ni las autoridades militares especialistas en la materia han logrado saber de qué se trata. El pasado 26 de junio se conocieron las conclusiones del informe del ejército de Estados Unidos sobre los 144 avistamientos que se han tenido desde el 2004, que solo uno tiene explicación -que fue un globo desinflado en el espacio-, pero del resto no hay una respuesta. No se puede precisar con exactitud lo qué son en realidad y cuál es el origen de esos objetos con movimientos erráticos y a gran velocidad. Hay versiones de estudiosos del tema del espacio que dicen que los investigadores de los OVNIS saben más de lo que revelan, que algo ocultan, pero eso es solamente una especulación.

Lo único que se puede pensar, por lo que se ha investigado hasta el momento y las extrañas señales que surgen desde la profundidad del espacio, es que posiblemente no seamos los únicos con sentido racional en este universo, pero eso posiblemente dilatará muchos años en conocerse. Lo único que sí sabemos con certeza -al margen de los descubrimientos de la ciencia y las conquistas que se han logrado- es que los humanos, aunque no sean astronautas de los programas espaciales, ya pueden darse una escapadita fuera de la atmósfera terrestre. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net