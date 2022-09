Morena tiene todo para ganar

El ejercicio de gobierno en México, en los municipios, los estados y el Gobierno federal, se está desarrollando con un telón de fondo: las elecciones presidenciales del año 2024. No es lo mejor, pero es lo que está ocurriendo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó -coinciden los análisis- la sucesión presidencia con varios objetivos, entre éstos el de mantener el control sobre quién será el candidato de su partido.

La estrategia le ha resultado tan bien, que apenas una sola voz en Morena se ha opuesto tímidamente, la del senador Ricardo Monreal Ávila. Eso le ha costado una suerte de expulsión, un exilio dentro de las filas de Morena y lo que es peor para él, un exilio de la voluntad presidencial. Por más que se presume como hombre de Estado, como aspirante legítimo, sus oportunidades se alejan velozmente. Monreal, apuntes aparte, está en el filo del rompimiento definitivo, pero no lo ha hecho primero, porque aún no cuenta con el espacio negociado a donde puede irse, y segundo, porque sabe que al Presidente no le importa en lo más mínimo.

¿Y entre la oposición?

La afirmación que da título a esta Palestra, se origina en una certeza visible a nivel nacional: no hay contendientes para Morena.

El partido fundado por López Obrador puede caer en contradicciones, es presa de contradicciones permanentes, se devora a sí mismo y se debilita internamente, pero tiene el camino abierto para ganar las elecciones presidenciales porque no tiene un rival sólido enfrente.

Es cierto que sorpresivamente, aún a pesar de Alejandro Moreno “Alito”, la alianza PAN-PRI-PRD sigue en pie. Ni siquiera los priistas más influyentes, ni los audios más escandalosos filtrados por la gobernadora Layda Sansores, pudieron derribar al presidente nacional del PRI, que actualmente le debe su vida política a Marko Cortés, el presidente nacional panista, y a Jesús Zambrano, el dirigente nacional perredista.

Sí, la alianza vive. Pero, ¿puede construir una candidatura potente? Es tremendamente difícil.

Este fin de semana (sábado 3 de septiembre), estuvo en Jalisco la senadora Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala, legisladora con amplia trayectoria en las dos cámaras y aceptada como una de las autoridades intelectuales del PRI. A todo el mundo le reitera que según su propio juicio, tiene las credenciales y el merecimiento para ser candidata presidencial de la alianza.

¿Pero qué hizo para solventar la construcción de sus aspiraciones? Reunirse con los más añejos liderazgos priistas; en las imágenes que dan cuenta de su paso por Puerto Vallarta, apareció con con personajes como Carlos Rivera Aceves, Rafael Yerena Zambrano y Rafael González Pimienta… mucha historia reunida pero cero atractivo hasta para las bases priistas.

Incluso, antes de encontrarse con ellos, asistió a un congreso internacional convocado por el Colectivo 50 + 1, integrado por mujeres de todo el país, de todos los partidos políticos y de diferentes ámbitos sociales. En ese encuentro, Beatriz Paredez coincidió con la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, un joven cuadro que además comparte la lucha de género. Pero ambas se movieron por su lado.

¿Y en el PAN? Han pulverizado las opciones y se pueden contar hasta 10 aspirantes.

El PRD no figura en absoluto.

La alianza va tarde y no aglutina.

Sin quererlo, le construyen una vía fácil a Morena.

